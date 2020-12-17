Hyundai 2.3 Litrelik turbo motor üzerinde çalışıyor

Bazılarına göre, Koreli otomobil üreticisi bu motoru standart otomobiller için üretileceğini düşünürken, diğerleri ise markanın Dünya Ralli Şampiyonası ve TCR pist yarışları için olduğunu düşünüyor. Marka her şeye rağmen, yeni bir 2.3 litrelik turboşarjlı motor ile çalıştığını duyurdu.

HYUNDAI 2.3 LİTRELİK TURBO MOTOR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Sürmesi oldukça eğlenceli olmakla birlikte, normal üretim arabaların performanslı versiyonlarının satışları büyük ölçüde artırabileceği sıklıkla söylenir. Mercedes'in AMG bölümü var, BMW'nin M bölümü var, ancak Hyundai performans belirteci olarak N'yi seçti. 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda i30N ile birlikte lanse edilen model, Namyang Araştırma Merkezi’nde geliştirildi.

Peki bu yeni motorla ilgili can alıcı nokta ne? Burada önemli olan şey, Koreli otomobil üreticisinin WRC yarışmacılarında kullanılan aynı silindir sayısına ve silindir bloğuna ait standart otomobiller üreteceği olması. Yarışlardan ilham alan teknoloji, 2020 şampiyonasında markayı zafere ulaştırmıştı. Ayrıca mekanik anlamda da markayı zorlamıyordu. Bu turbo makine, özellikle en üst devirde performans konusunda sizi tatmin edecek. Bu motorun güncel modellerde kullanılıp kullanılmayacağı şu an bilinmiyor.



