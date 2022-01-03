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Hyundai, 2022'deki hedefini belirledi

03.01.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai Motor Company, 2022 yılında global satış hedefini açıkladı. Buna göre, Hyundai, 2022'de global olarak 4,3 milyon adet satış gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Hyundai, 2022'deki hedefini belirledi

Şirket açıklamasına göre, Hyundai Motor Company, devam eden salgın ve tedarik zinciri sorunlarına rağmen bir önceki yıla göre satışlarında yüzde 3,9 artış kaydetti. Şirketin aralık ayında ise 334 bin 242 adet satış yaptığı aktarıldı.

HYUNDAİ'NİN 4,32 MİLYONLUK SATIŞ PLANI

Geçen yıl IONIQ 5 modelini satışa sunan Hyundai, açıklamaya göre 2022 yılında da çıkışını sürdürmeyi ve yüzde 11 civarında artışla dünya çapında 4,32 milyon adet satış gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hyundai

Sunduğu modellerle marka, 2021 yılında 3,89 milyon adet satmıştı.

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Hyundai'nin Türkiye'de de başarılarını ve iddiasını satışa sunacağı yeni modellerle devam ettirmek istediği ifade ediliyor.

(AA)

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Hyundai
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