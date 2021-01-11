Hyundai, Apple ile araba üretme konusunda istekli

CNBC, Hyundai’nin isimsiz bir sözcüsünden alıntı yaparak “Apple’ın Hyundai Motor dahil olmak üzere çeşitli küresel otomobil üreticileriyle görüşmelerde bulunduğunu biliyoruz. Ortak çalışma henüz erken aşamada olduğu için hiçbir şeye net karar verilmedi. ” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Apple’ın şirkete pillerin yanı sıra bir otomobil geliştirmek için bir anlaşma önerdiği Kore Ekonomik Günlük raporunun ardından geldi.

Sadece söylentiler bile Güney Koreli otomobil şirketinin hisselerinin güne yüzde 20’den fazla değer kazanarak başlaması için yeterli oldu. İki marka halihazırda iPhone’ları farklı marka otomobillerin sistemiyle entegre edecek CarPlay projesi için birlikte çalışıyor.

HYUNDAİ'NİN HİSSE DEĞERİ ARTTI

İddialara Hyundai cephesinden de yanıt geldi. Otomol şirketi, Apple ile Apple Car üzerinde çalışmak istediklerini resmi olarak açıkladı. Bu açıklamadan sonra Hyundai hisselerinde yaklaşık olarak 8 milyon dolar değerinde bir artış daha yaşandı. Yaklaşık olarak yüzde 19’luk bir artış yaşayan Hyundai, Apple’ın ortağı olmak için fazlasıyla istekli görünüyor.