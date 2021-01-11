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Hyundai, Apple ile araba üretme konusunda istekli

11.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Hyundai, Apple ile araba üretme konusunda istekli

Geçen ay Apple’ın elektrikli araba üretimi üzerine çalıştığı ve üretim için 2024 yılını hedeflediği haberleri çıkmıştı. Ancak uzmanlar, salgın kaynaklı gecikmeler nedeniyle, Apple'ın elektrikli araç piyasasına girmesi için en az 5 sene gerektiği öngörüsünü paylaşıyordu. Şimdi ise konunun Hyundai kısmıyla ilgili bir rapor geldi. 

CNBC, Hyundai’nin isimsiz bir sözcüsünden alıntı yaparak “Apple’ın Hyundai Motor dahil olmak üzere çeşitli küresel otomobil üreticileriyle görüşmelerde bulunduğunu biliyoruz. Ortak çalışma henüz erken aşamada olduğu için hiçbir şeye net karar verilmedi. ” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Apple’ın şirkete pillerin yanı sıra bir otomobil geliştirmek için bir anlaşma önerdiği Kore Ekonomik Günlük raporunun ardından geldi.

Sadece söylentiler bile Güney Koreli otomobil şirketinin hisselerinin güne yüzde 20’den fazla değer kazanarak başlaması için yeterli oldu. İki marka halihazırda iPhone’ları farklı marka otomobillerin sistemiyle entegre edecek CarPlay projesi için birlikte çalışıyor.

HYUNDAİ'NİN HİSSE DEĞERİ ARTTI

İddialara Hyundai cephesinden de yanıt geldi. Otomol şirketi, Apple ile Apple Car üzerinde çalışmak istediklerini resmi olarak açıkladı. Bu açıklamadan sonra Hyundai hisselerinde yaklaşık olarak 8 milyon dolar değerinde bir artış daha yaşandı. Yaklaşık olarak yüzde 19’luk bir artış yaşayan Hyundai, Apple’ın ortağı olmak için fazlasıyla istekli görünüyor.

Dünyaca ünlü otomobil şirketi işleri resmileştirip çalışmaları hızlandırmak istese de Apple Car 2028’den önce gelecek gibi durmuyor. Merakla beklenen araç Tesla’ya rakip olabilecek özelliklere sahip olacak mı göreceğiz.

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