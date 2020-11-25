Hyundai Bayon'un gizemi sonunda netleşti!

Hyundai Bayon ismi ile aslında yaz aylarının son demlerinde karşılaşmıştık. Yapılan keşiflerde Hyundai'nin Avrupa'da ''Bayon'' isminin telif haklarını satın aldığı görünmüştü. Bayon'un o dönemler, yeni bir Kia veya Hyundai otomobilin ismi olduğu düşünülüyordu. Nitekim öyle de oldu. Hyundai Bayon adının sır perdesini sonunda kaldırdı.

HYUNDAİ BAYON'UN AKIBETİ BELLİ OLDU

Hyundai, crossover segmentinde üreteceği yeni SUV modelinin adının Hyundai Bayon olduğunu açıkladı. Hyundai'nin açıklamasına göre Hyundai Bayon, Avrupa'da SUV segmentinde satılacak. Otomobilin tasarımına ve özelliklerine dair ise herhangi bir bilgilendirme bulunmuyor. Fakat Bayon isminin özenle seçildiği görülüyor.

BAYON 2021'İN İLK YARISINDA GELİYOR

Fransa'daki Bayonne şehrinden adını alan Hyundai Bayon'un Avrupa'ya 2021'in ilk yarısında giriş yapması planlanıyor. Hyundai, Bayon hakkında daha fazla bilginin yakında açıklanacağı bilgisini de paylaşıyor.

