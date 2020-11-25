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Hyundai Bayon'un gizemi sonunda netleşti!

25.11.2020 14:07 | Son Güncelleme:
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Hyundai Bayon'un gizemi sonunda netleşti!

Hyundai, daha önce telif hakkını satın aldığı keşfedilen Bayon isminin gizemini sonunda kaldırdı. Hyundai Bayon, Güney Koreli otomobil üreticisinin crossover sınıfındaki yeni SUV modelinin ismi olarak açıklandı.

Hyundai Bayon ismi ile aslında yaz aylarının son demlerinde karşılaşmıştık. Yapılan keşiflerde Hyundai'nin Avrupa'da ''Bayon'' isminin telif haklarını satın aldığı görünmüştü. Bayon'un o dönemler, yeni bir Kia veya Hyundai otomobilin ismi olduğu düşünülüyordu. Nitekim öyle de oldu. Hyundai Bayon adının sır perdesini sonunda kaldırdı.

HYUNDAİ BAYON'UN AKIBETİ BELLİ OLDU

Hyundai, crossover segmentinde üreteceği yeni SUV modelinin adının Hyundai Bayon olduğunu açıkladı. Hyundai'nin açıklamasına göre Hyundai Bayon, Avrupa'da SUV segmentinde satılacak. Otomobilin tasarımına ve özelliklerine dair ise herhangi bir bilgilendirme bulunmuyor. Fakat Bayon isminin özenle seçildiği görülüyor.

Hyundai Bayon gizemi

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BAYON 2021'İN İLK YARISINDA GELİYOR

Fransa'daki Bayonne şehrinden adını alan Hyundai Bayon'un Avrupa'ya 2021'in ilk yarısında giriş yapması planlanıyor. Hyundai, Bayon hakkında daha fazla bilginin yakında açıklanacağı bilgisini de paylaşıyor.

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