Hyundai Bayon'un gizemi sonunda netleşti!

Hyundai Bayon ismi ile aslında yaz aylarının son demlerinde karşılaşmıştık. Yapılan keşiflerde Hyundai'nin Avrupa'da ''Bayon'' isminin telif haklarını satın aldığı görünmüştü. Bayon'un o dönemler, yeni bir Kia veya Hyundai otomobilin ismi olduğu düşünülüyordu. Nitekim öyle de oldu. Hyundai Bayon adının sır perdesini sonunda kaldırdı.
Hyundai, crossover segmentinde üreteceği yeni SUV modelinin adının Hyundai Bayon olduğunu açıkladı. Hyundai'nin açıklamasına göre Hyundai Bayon, Avrupa'da SUV segmentinde satılacak. Otomobilin tasarımına ve özelliklerine dair ise herhangi bir bilgilendirme bulunmuyor. Fakat Bayon isminin özenle seçildiği görülüyor.
Fransa'daki Bayonne şehrinden adını alan Hyundai Bayon'un Avrupa'ya 2021'in ilk yarısında giriş yapması planlanıyor. Hyundai, Bayon hakkında daha fazla bilginin yakında açıklanacağı bilgisini de paylaşıyor.