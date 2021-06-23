Hyundai, Elantra N'nin görüntülerini paylaştı!

Hyundai Elantra N'nin adını ilk kez duymuyoruz. Daha önce Elantra N'nin teaser'ları Hyundai tarafından yayınlanmıştı. Ancak bu teaser'larda otomobil kamuflajlı bir görünüme sahipti. Güney Koreli üretici şimdi ise Elantra N'nin yeni görüntülerini yayınladı.

İŞTE ELANTRA N'NİN GÖRÜNTÜLERİ

Elantra N için paylaşılan ilk görüntüye baktığımızda, LED ışık şeridi ilk bakışta dikkatimizi çekiyor. Ayrıca arka kısımdaki spoiler, otomobilin sportifliğine katkı sağlamış gibi görünüyor. Bunun dışında dev egzoz çıkışı ve tasarımıyla öne çıkan jantlar da bizleri selamlıyor.

İkinci fotoğrafta ise Elantra N'nin jantına yakın bakıyoruz. Dev bir kar tanesi gibi görünen bu jant, otomobilin tasarımını etkiliyor. Ayrıca jantın arkasına yakından baktığınızda N logosunu da görmeniz mümkün.

Hyundai, önümüzdeki haftalarda Elantra N hakkında daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkaracağını söylüyor.

