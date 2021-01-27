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Hyundai, IONIQ 5’in yeni bir videosunu yayınladı

27.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Hyundai, ön ve arka aydınlatma grubu dışında elektrikli modelin tüm detaylarını göstermeye başladı. Daha önce marka IONIQ 5'in bir videosunu paylaşmıştı. Şimdi ise model ile ilgili yeni bir video daha geldi.

Konseptiyle önizlenen üretim modeli, Hyundai Group'un yeni E-GMP mimarisine dayanan ilk elektrikli aracı olacak. Tasarım konusunda model iddialı olacak gibi görünüyor.

Hyundai-IONIQ-5

TASARIMI NASIL?

Gördüğünüz gibi IONIQ 5, Hyundai serisindeki diğer hiçbir modele benzemeyen bir tasarıma sahip. Şirket, ileriye dönük elektrikli otomobillerin tasarımında "temel bir değişiklik" bekleyebileceğimizin sinyallerini verdi. Şirket ayrıntıları gizli tutarken, crossover "içindeki dijital teknolojiyi çağrıştıran" pikselden ilham alan farlara sahip. Hyundai ayrıca, aracın iz genişliğine yakın olan motor kapağı ile gelecek. Böylece panel boşluklarını en aza indirecek. Diğer yerlerde, tamamen kapalı bir ızgara ve dijital yan aynalar yer alıyor. Ayrıca kontrast oluşturan gövde kaplaması, ince arka stoplar ve 20 inç'e kadar büyüyen jantlar modelde sergilenecek.

Hyundai-IONIQ-5

HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Hyundai ayrıntılar konusunda çekingen davranırken, şirket crossover'ın kapasitesini vurgulayan bir dizi teaser videosu yayınladı. Videoda 110 / 220V güç kaynağı olarak işlev görmesini sağlayan Vehicle to Load teknolojisi anlatılmış. Bu teknoloji, sahiplerin hiçliğin ortasında kalsa bile bir fırından, koşu bandına kadar her şeye güç vermesini sağlayacak.


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