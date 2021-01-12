Hyundai Kona N 2 litre turbo ve 8 ileri DCT ile geliyor!

"HOT SUV" olarak faturalandırılan Kona N, markanın ilk yüksek performanslı crossover'ı olacak. Hyundai teknik özellikleri gizli tutuyor, ancak modelin sekiz ileri çift kavramalı şanzıman ile gelecek olduğu biliniyor. Bu şanzıman turboşarjlı 2.0 litrelik bir motor ile gelecek. Crossover'lar sportif algıya sahip olmasa da, Hyundai Kona N'nin "güçlü ve çevik bir sürüş deneyimine" sahip olacağını söyleniyor.

Hyundai'nin N Marka Yönetimi Başkanı, modelin bir SUV modelden daha yetenekli olacağı ve diğer N modeller gibi çok atik olacağını belirtti. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan model, videoda görüldüğü gibi daha sportif bir dış görünüme sahip olacak. Görülecek çok şey olmasa da, model değiştirilmiş tamponlar ve benzersiz bir çift egzoz sistemi ile ayırt edilecek. Kırmızı kaliperli yüksek performanslı bir fren sistemi ile desteklenen model oldukça dinamik görünüyor.

Hyundai spesifikasyonlara sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Model 195 hp güç ve 265 Nm tork üreten turboşarjlı 1.6 litrelik dört silindirli motordan daha güçlü olacak. Henüz daha netleşmese de model 275 HP güç değerine ulaşacak gibi görünüyor.



