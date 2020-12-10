Hyundai motor arızası nedeniyle Santa Fe, Veloster ve Sonata'yı geri çağırdı

Hyundai motor arızası nedeniyle 100 bin adedin üzerinde aracınız geri çağırıyor. Hyundai geri çağırma duyurusu yayınladı. Geri çağırma listesinde Santa Fe, Veloster ve Sonata yer alıyor.

HYUNDAI HANGİ MODELLERİ GERİ ÇAĞIRIYOR?

Güney Koreli otomobil üreticisine göre, 2015-2016 Veloster, 2012 Santa Fe , 2011-2013 Sonata Hybrid ve 2016 Sonata Hybrid araçlar geri çağırma listesinde. Bu geri çağırma haberinin sebebi ise, potansiyel olarak hatalı bağlantı kolu yatakları olarak gösteriliyor. Kol yatağı arızalanırsa, biyel kolu ve piston motor bloğunu delebilir ve motor bölmesindeki çeşitli bileşenlere sıcak yağ dökerek yangın riskini artırabilir.

HYUNDAI’NİN HANGİ MOTOR SEÇENEKLERİNDE BU SORUN VAR?

Sorun, yukarıda bahsedilen 1.6 litre, 2.0 litre ve 2.4 litre motorlarla donatılmış araçları etkiliyor. Hyundai, söz konusu araç sahiplerinin motordan garip çarpma sesleri duyabileceğini ve gösterge panelinde çeşitli uyarı işaretlerinin yanabileceğini söylüyor. Hyundai, etkilenen araç sahiplerini bilgilendirecek ve herhangi bir yatak hasarını aramak için bir motor inceleme testi gerçekleştirecek. Yatak hasar görürse, sahibine ücretsiz olarak yeni bir motor verilecek. Etkilenen tüm araçlar ayrıca, motor titreşimlerini sürekli olarak izleyen Vuruntu Sensörü Tespit Sistemi de eklenecek.



