HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Hyundai motor arızası nedeniyle Santa Fe, Veloster ve Sonata'yı geri çağırdı

Hyundai motor arızası nedeniyle Santa Fe, Veloster ve Sonata'yı geri çağırdı

10.12.2020 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hyundai motor arızası nedeniyle Santa Fe, Veloster ve Sonata'yı geri çağırdı

Hyundai, 128.948 aracı etkileyen bir geri çağırma haberi duyurdu. Bu haberden etkilenecek olan modeller ise Santa Fe, Veloster ve Sonata oluyor.

Hyundai motor arızası nedeniyle 100 bin adedin üzerinde aracınız geri çağırıyor. Hyundai geri çağırma duyurusu yayınladı. Geri çağırma listesinde Santa Fe, Veloster ve Sonata yer alıyor.

hyundai geri çağırma haberi

HYUNDAI HANGİ MODELLERİ GERİ ÇAĞIRIYOR?

Güney Koreli otomobil üreticisine göre, 2015-2016 Veloster, 2012 Santa Fe , 2011-2013 Sonata Hybrid ve 2016 Sonata Hybrid araçlar geri çağırma listesinde. Bu geri çağırma haberinin sebebi ise, potansiyel olarak hatalı bağlantı kolu yatakları olarak gösteriliyor. Kol yatağı arızalanırsa, biyel kolu ve piston motor bloğunu delebilir ve motor bölmesindeki çeşitli bileşenlere sıcak yağ dökerek yangın riskini artırabilir.

hyundai geri çağırma haberi

HYUNDAI’NİN HANGİ MOTOR SEÇENEKLERİNDE BU SORUN VAR?

Sorun, yukarıda bahsedilen 1.6 litre, 2.0 litre ve 2.4 litre motorlarla donatılmış araçları etkiliyor. Hyundai, söz konusu araç sahiplerinin motordan garip çarpma sesleri duyabileceğini ve gösterge panelinde çeşitli uyarı işaretlerinin yanabileceğini söylüyor. Hyundai, etkilenen araç sahiplerini bilgilendirecek ve herhangi bir yatak hasarını aramak için bir motor inceleme testi gerçekleştirecek. Yatak hasar görürse, sahibine ücretsiz olarak yeni bir motor verilecek. Etkilenen tüm araçlar ayrıca, motor titreşimlerini sürekli olarak izleyen Vuruntu Sensörü Tespit Sistemi de eklenecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
KYK ödemeleri ne zaman?KYK ödemeleri ne zaman?
Teknik tablosu yayınlandı!Teknik tablosu yayınlandı!

En Çok Okunan Haberler

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Yeni 2021 Hyundai Tucson’un tüm teknik detayları yayınlandı! İşte o detaylar!

Teknik tablosu yayınlandı!

Bilim insanları uyardı! Koronavirüs arabanızın içinde! Covid-19 arabanızdan böyle bulaşabilir!

Koronavirüs artık en güvendiğiniz yerde!

Honda’dan üretimi durdurma kararı! Bir fabrikanın üretimi tamamen durduruldu

Honda’dan flaş karar!

Hyundai Kona ve Nexo FCEV modelleri geri çağırılıyor

O modeller geri çağırılıyor!

Rolls-Royce’den 70 bin TL değerinde donanım Pursuit Seat!

Fiyatı dudak uçuklatıyor!

Yeni Land Rover Defender’a iki ödül birden

Yeni Land Rover Defender ödülleri sildi süpürdü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.