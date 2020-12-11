HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 'Hyundai Motor, Boston Dynamics için anlaştı'

'Hyundai Motor, Boston Dynamics için anlaştı'

11.12.2020 12:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Hyundai Motor, Boston Dynamics için anlaştı'

Hyundai Motor Group'a bağlı şirketler robot üreticisi Boston Dynamics'in yüzde 80'ini yaklaşık 800 milyon-900 milyon won arasında (736-828 milyon dolar) bedelle SoftBank Group Corp'tan satın almak için anlaştı.

Adlarının açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre yönetim kurulu başkanı Euisun Chung, Boston Dynamics'in yüzde 20 hissesine sahip olacakken, Hyundai Motor ve grup şirketleri Hyundai Mobis and Hyundai Glovis şirketin toplam yüzde 60 hissesine sahip olacak. Kaynaklardan biri anlaşmanın değerini onayladı.

Analistler, Hyundai'nin robot teknolojisini sendikalaşmış taşıt fabrikalarındaki otomasyonu artırmanın yanı sıra sürücüsüz araçlar, insansız hava araçları ve dağıtım robotları gibi otonom araçlar tasarlamak için kullanacağını söyledi.

Bu adım, grup yönetim başkanlığına yeni atanan Chung'un geleneksel araba üretimine olan bağımlılığı azaltma taahhüdünün ardından atıldı.

Boston Dynamics'in Spot'tan sonraki yeni hedefi: Robot kuşlar!Boston Dynamics'in Spot'tan sonraki yeni hedefi: Robot kuşlar!

Chung, robot teknolojilerinin şirketin gelecekteki faaliyetlerinin yüzde 20'sini oluşturacağını, yüzde 50'sini araba üretimi ve yüzde 30'unu ise havadan ulaşımın oluşturacağını söylemişti.

(Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? İşte yeni karar!Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? İşte yeni karar!
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Apple, Qualcomm modemlerinden uzaklaşmaya hazırlanıyor!

Apple kollarını sıvadı: Uzaklaşmaya hazırlanıyor!

Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Bir kablosuz kulaklık daha Türkiye'ye geldi!

Adobe Flash Player'a güncelleme ile veda etti

Bir dönemin efsanesine çok anlamlı veda!

WhatsApp mağazaya dönüştü: WhatsApp Sepetler özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp'tan kullanıcıların işini kolaylaştıran özellik!

Temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira ceza!

Sosyal medya şirketlerine dev ceza!

İşte iOS 14.3 güncellemesi ile gelecek yenilikler

Yeni iPhone güncellemesinin detayları belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.