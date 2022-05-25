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Hyundai Staria Türkiye'ye geldi mi? 2022 Hyundai Staria fiyatı ne kadar? Hyundai Staria kaç TL?

25.05.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai Staria araba tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Önce Güney Kore'de satışa sunulan Hyundai Staria modelinin pek çok farklı versiyonu da bulunmaktadır. 2022 Hyundai Staria Türkiye'de satışa sunuldu mu, Hyundai Staria fiyatı ne kadar soruları sorulmaya başlandı. İşte merak edilen o detaylar!

Hyundai Staria Türkiye'ye geldi mi? 2022 Hyundai Staria fiyatı ne kadar? Hyundai Staria kaç TL?

Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, Türkiye'de satışa sunuldu. Ticari modellere tasarım açısından farklı bir boyut kazandıran Hyundai, STARIA ile 9 kişilik konforu bir arada yaşayabilirsiniz. Vatandaşlar, Hyundai Staria modelinin fiyatını ve özelliklerini araştırmaya başladı. İşte merak edilen Hyundai Staria özellikleri...

2022 HYUNDAİ STARIA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yeni Hyundai Staria ilk etapta tek motor ve donanım seviyesiyle karşımıza çıkıyor. Staria'nın kaputu altında 2.2 CRDi dizel ünite görev yapıyor. Söz konusu motor, 177 PS güç ve 430 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilen araçta sürüş modu seçimi de bulunuyor. Azami hızı 185 km/s olan Staria, 0-100 km/s hızlanmasını 12,4 saniyede tamamlıyor. Aracın birleşik yakıt tüketimi de 8.5 lt/100 km olarak açıklandı.

Hyundai Staria Türkiye'ye geldi mi? 2022 Hyundai Staria fiyatı ne kadar? Hyundai Staria kaç TL?

Staria, iç mekanında farklı koltuk sayısıyla dikkat çekecek. İlk etapta Türkiye'ye gelen Prime donanım seviyesinde sürücü dahil 9 koltuk (8+1) standart. Koltuklarda kumaş döşeme mevcut. 2 ve 3. sıra koltuklar bagaj hacmini artırmak için öne kaydırılabiliyor. Koltukların kullanımına göre Hyundai Staria'nın bagaj hacmi 831 ile 1,303 litre arasında değişiyor.

Hyundai Staria Türkiye'ye geldi mi? 2022 Hyundai Staria fiyatı ne kadar? Hyundai Staria kaç TL?

Dış tasarımında uzaydan etkilenen STARIA, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım mimarisi, araç içindekilere ferah ve sakin bir ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 4.2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı kolaylaştırırken 3+3+3 oturma düzeniyle de sürücü dahil tam 9 kişilik kapasiteye sahip.

2022 HYUNDAİ STARIA KAÇ TL?

Ülkemizde 5 farklı gövde rengi ile satılacak olan Hyundai Staria'nın fiyatları 659.900 TL'den başlayacak.

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Hyundai
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