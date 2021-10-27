HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Hyundai Tucson ve Ioniq 5, Euro NCAP testinden beş yıldız aldı

Hyundai Tucson ve Ioniq 5, Euro NCAP testinden beş yıldız aldı

27.10.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai, Tucson, Ioniq 5 ve Bayon modelleriyle bağımsız araç değerlendirme kuruluşu olan Euro NCAP çarpışma testlerinde başarıya ulaştı.

Hyundai Tucson ve Ioniq 5, Euro NCAP testinden beş yıldız aldı

Hyundai açıklamasına göre, yakın zamanda satışa sunulan üç yeni Hyundai modeli, değerlendirilmeye alınan tüm kriterlerden en yüksek skorları elde etti. Hem Tucson, hem de Ioniq 5 maksimum beş yıldızlı güvenlik derecesini elde ederken, Bayon'a da 4 yıldız derecesi verildi.

HYUNDAI MODELLERİ BİRÇOK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLDİ

Öncelikle "Yetişkin Yolcu", "Çocuk Yolcu", "Korunmasız Yaya" ve daha sonra da "Güvenlik Donanımları" açısından değerlendirilen araçlar, kendi segmentlerinde en iyi performansı gösterdi.

Hyundai'nin marka değeri 15 milyar doları aştıHyundai'nin marka değeri 15 milyar doları aştı

Beş yıldızlı Hyundai Tucson, özellikle "Yetişkin Yolcu" ve "Çocuk Yolcu" arasında en iyi dereceyi elde etti. Ioniq 5 ise ayrıca bu kategorilerde ve "Güvenlik Donanımı"nda da mükemmel sonuçlara ulaştı. Bayon da “Çocuk Yolcu” kategorisinde en iyi performansı gösterdi.

Otomotiv sektörünün yeni kâbusu! Arabaların olmazsa olmazıydı, kasım ayında tükeniyorOtomotiv sektörünün yeni kâbusu! Arabaların olmazsa olmazıydı, kasım ayında tükeniyor

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Tüm elektrikli otomobil sahiplerine hizmet vereceklerTüm elektrikli otomobil sahiplerine hizmet verecekler
Anahtar Kelimeler:
Hyundai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.