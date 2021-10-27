Hyundai Tucson ve Ioniq 5, Euro NCAP testinden beş yıldız aldı

Hyundai açıklamasına göre, yakın zamanda satışa sunulan üç yeni Hyundai modeli, değerlendirilmeye alınan tüm kriterlerden en yüksek skorları elde etti. Hem Tucson, hem de Ioniq 5 maksimum beş yıldızlı güvenlik derecesini elde ederken, Bayon'a da 4 yıldız derecesi verildi.

HYUNDAI MODELLERİ BİRÇOK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLDİ

Öncelikle "Yetişkin Yolcu", "Çocuk Yolcu", "Korunmasız Yaya" ve daha sonra da "Güvenlik Donanımları" açısından değerlendirilen araçlar, kendi segmentlerinde en iyi performansı gösterdi.

Beş yıldızlı Hyundai Tucson, özellikle "Yetişkin Yolcu" ve "Çocuk Yolcu" arasında en iyi dereceyi elde etti. Ioniq 5 ise ayrıca bu kategorilerde ve "Güvenlik Donanımı"nda da mükemmel sonuçlara ulaştı. Bayon da “Çocuk Yolcu” kategorisinde en iyi performansı gösterdi.

(AA)

