Hyundai, yangın riski nedeniyle Kore'deki tüm Kona elektrikli araçların pillerini değiştirebilir

Hyundai Kona EV modelleri yangın tehlikesi altında. Kore yayını Aju News , şirketin 77.000 Kona EV'nin pil paketlerini değiştireceğini ve aynı zamanda IONIQ PHEV ve IONIQ Electric araçlarının kullandığı pil paketlerini de değiştireceğini iddia ediyor. Tüm arabalar LG Chem pillerini kullanyor.

SORUN 2018’DEN BERİ VAR

Hyundai'nin araştırmaları, 2018'den bu yana bir düzineden fazla Kona EV’nin yandığını ve yangının sorumlusunun bir hücre ayırıcısından olduğu tespit edildi. Sorunun yazılım aracılığıyla çözülemeyeceğini ve tüm pil paketinin değiştirilmesini gerektirdiği de bu testler sonucunda anlaşıldı. Geri çağırmaya dahil olma potansiyeli taşıyan Kona EV modelleri Eylül 2017 ve Mart 2020 arasında üretilen modeller olacak. LG Chem pil paketlerinin SK Innovation paketleriyle değiştirilebileceği iddia ediliyor.

Business Korea ve Info Stock Daily gibi bazı Kore haber kaynakları, IONIQ Electric ve IONIQ PHEV'in de geri çağırma işlemine dahil olduğundan bahsetmezken, tahminler, üç modelin de pil değişimi gerektirmesi durumunda Kore'de 1.8 milyar dolara mal olabileceği öne sürüyor. 100.000 adet kadar elektrikli aracın pillerinin değiştirilmesi 12 ay sürebilir. Ancak LG ve Hyundai’^den konu hakkında henüz bir bilgi gelmedi.



