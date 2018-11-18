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Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 09:47 | Son Güncelleme

Samsun'un Terme ilçesinde Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar'la kestiği rivayet edilen koruma altındaki kaya ve çevresi, definecilerin hedefi haline geldi. İlçe sakinleri, defineciler tarafından tahrip edilen Kesikkaya'nın korunmasını istedi.

Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi'ne de ismini veren Kesikkaya, 1994 yılının ekim ayında Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hz. Ali'nin savaş sırasında savurduğu Zülfikar'la kestiği rivayet edilen Kesikkaya'nın üzerinde bulunan iz dikkat çekiyor. Ancak, Kesikkaya ve çevresi uzun süredir definecilerin hedefi halinde.

Samsun'da Kesikkaya'ya defineciler dadandı

Kayanın üzerinde bulunan sembollerin kendilerini hazineye ulaştıracağını düşünen definecilerin, kayayı tahrip ettiği belirtildi. Mahalle sakinleri kendileri için sembol olan Kesikkaya'nın korunması için yetkililerden yardım istedi.
'Kırıp parçalıyorlar'
Definecilere tepki gösteren Kesikkaya Muhtarı Murat Yavuz, "Tarihi taşı, tarih araştırmacılarından çok defineciler merak eder oldu. Kaçak defineciler taşın tarihine aldırmayıp tahrip ediyorlar. Sağını solunu kırıp parçalıyorlar" diye konuştu.
'Harita olabileceğini düşünüyorlar'
Mahalle sakinlerinden Yusuf Kılıç da definecilere karşı kayayı sürekli kontrol altında tuttuklarını ifade ederek, "Kesikkaya ile ilgili efsane var. Hz. Ali'nin, kayanın 5-6 kilometre karşısında bulunan Garpu Kalesi'nde katıldığı savaşta savurduğu kılıcının kayayı kestiği söyleniyor. Defineciler sürekli burada hazine olduğu düşüncesiyle Kesikkaya Mahallesi'ne geliyor. Bu kayada işaretler var. Bölgenin haritası olabileceğini düşünüyorlar. Biz kayayı sürekli olarak kontrol altında tutuyoruz. Kırılmasını engelliyoruz. Bu kaya bizim köyümüzün sembolü ve köyümüz ismini ondan almaktadır" ifadelerini kullandı.
Define aranmasının kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Ömer Genç ise "Bu kayanın efsanesi dikkati çekiyor. Burada define olduğunu düşünüyorlar. Defineciler buraya çok geliyor. Bizi çok rahatsız eden var. Bu define olayı da çoktan beri devam ediyor" dedi.
'Görülmeye değer'
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kesikkaya'nın görülmeye değer olduğunu belirterek şunları söyledi:
"İlçemiz tarihi bir ilçe, isminden de anlaşılacağı gibi antik bir şehir, ismini Terme'nin ortasından geçen Thermodon Irmağı'ndan alıyor. Sadece Terme'nin merkezinde tarih yok, her yerinde, mahalle ve köylerimizde de tarih var. Yüksek rakımlı bir köyümüz var; ismi Kesikkaya. Bu isim köyde bulunan kayadaki kesikten alınıyor.
Bunun bir de hikayesi var, köydeki herkesin anlattığı hikaye. Köye yakın olan Garpu Kalesi var, burada savaşlar sırasında Hz. Ali'nin savurduğu kılıcı ile kesilen kaya olduğu için buraya Kesikkaya deniliyor. Bu taşı gördüğünüzde de kocaman bir kitle ve kesik olduğu bellidir. Buranın yakınında yine runik yazı ve işaretler var. Tabii bunlar da insanlar arasında birçok efsanelere neden oluyor.
Ben bir turizmci olarak, 'İnsanların aklında hikayesi olan yerler kalır' diyorum. Bu köyümüzün çok güzel manzarası ve doğası var. Hz. Ali'nin kılıcının kestiği düşünülen bu kaya, gerçekten görülmeye değer."
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Anahtar Kelimeler:
Samsun Kesikkaya defineciler

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DİNLERLE İNSANLARI NASIL KANDIRDILARSA JEOLOJİK OLUŞUMLADA KANDIRMAK İSTİYORLAR.ASLINDA AKLI BAŞINDA İNSANIN BU SAÇMALIKLARA PRİM VERMEZ,ANCAK CAR CAHİL ÇOK OLDUKÇA BY DEVAM EDECEK.BÜTÜN DİNLER İNSANOĞLUNA AYAR ERMEK İÇİN UYDURUKMUŞ HİKAYELERDİR.CDENNET CEHENNEM VE ALLAHIN İSPATI MÜMKÜN DEĞİLDİR
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