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Hz. Hamza Camii Taziye Evi hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

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İSTANBUL, (DHA) ? BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, Hz. Hamza Camii Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon ile Anarşalılar Parkı?nı hizmete açtı.
Beylikdüzü Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında hizmete girecek 25 eserden ikincisi olan ve Gürpınar?da yer alan Hz. Hamza Camii Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon?u hizmete açtı. Cuma namazı sonrası gerçekleşen açılış törenine, çok sayıda vatandaş katıldı.
Beylikdüzü Belediyesi CHP Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, açılış öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:
?Gönül geniş olunca her şey sığar. Mesele gönlü geniş tutabilmekte. Bizim gönlümüz çok geniş. Bu da buradaki kalabalıktan belli oluyor. Acılar paylaşıldıkça azalıyor, sevinçler de paylaşıldıkça çoğalıyor. Umarım acı günlerimizi geçinden versin. Ama acı günlerimiz olduğunda da burada bir arada olacağız. Bir taraftan da çocuklarımızın ilmi eğitimine de burada destek çıkacağız. Toplum ahlaklı bir şekilde şekillenecek. Bizim inancımıza göre dinimiz güzel ahlakı tamamlamak için gelmiştir. Umarım burası da faydalı hizmetlerde kullanılır. Anarşalılar Parkı?nın da açılışını yapacağız.?
Başkan adayı Çalık, Hz. Hamza Camii?ye adı verilen Allah?ın Aslanı olarak anılan Hz. Hamza ile ilgili bilgi vererek konuşmasını tamamladı. Program, etli pilav dağıtımı sonrasında sona erdi.
Beylikdüzü Belediyesi?nin girişimi ile Hz. Hamza Camii altında inşa edilerek Beylikdüzü?nde bulunan üçüncü taziye evi olan 200 metrekare kapalı alana sahip olan bina, 100 kişi kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek.

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