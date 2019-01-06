Hz. İsa’nın doğuş ve vaftiz ediliş günü

İSTANBUL (AA) - Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2019. yılı, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna’da yeni kurulan Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilises’nin Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy yönetiminde saat 08.00'de başladı.

Mumlar yakılarak duaların okunduğu ayine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Proşenko ile eşi Marina Proşenko’nun yanı sıra Yunanistan'dan gelen turistler ile Ortodoks Rum cemaatinden çok sayıda kişi katıldı.

- "Ukrayna tarihinde yeni bir sayfa açıldı"

Fener Rum Patriği Bartholomeos, törende yaptığı konuşmada, bugünün, Ortodoks Kilisesi’nin kurtuluş tarihinin bir adımı olduğunu söyledi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıyan kararname ile bugün Ukrayna tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını dile getiren Bartholomeos,Ukrayna’daki kilisenin uzun yıllar Rusya’nın bağımsızlığında kaldığını, Ukraynalıların mücadelesi sayesinde tekrar Ukrayna’da bağımsız kilisenin kurulduğunu söyledi.