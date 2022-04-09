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Hz. Muhammed’in en sevdiği besin: Hurma! Hurmayı hep yanlış yemişiz! Hurmanın en faydalı hali...

09.04.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman aleminde özel bir yeri olan hurma aynı zamanda Hz. Muhammed’in de en sevdiği besindir. Hurma ile ilgili onlarca hadis vardır. Türk mutfağından eksik olmayan hurma Ramazan ayında ise sofralardan eksik olmaz. Bol bol hurma tüketmenin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Ancak, hurmanın en faydalı hali ise...

Hz. Muhammed’in en sevdiği besin: Hurma! Hurmayı hep yanlış yemişiz! Hurmanın en faydalı hali...

Hurma hem faydaları ile hem de İslam dinindeki yeriyle özel bir yere sahiptir. Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat, iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının dengelenmesi için çok önemli elementlerdir. Hurma, içerdiği bol fosfor ve kalsiyum ile kemik zayıflığına karşı bünyeyi korur ve bu hastalıkların azaltılmasına yardım eder. B1 ve B2 vitaminleri ihtiva ettiği için karaciğeri güçlendirir.

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Ramazan ayında çok sayıda kişi orucunu hurma ile açmaktadır. Bu geleneksel bir alışkanlıktır. Hurma mucizevi bir meyvedir. Faydaları saymakla bitmeyen hurma sadece ülkemizde değil Avrupa ülkelerinde de çokça tüketilmektedir.

TAM BİR SAĞLIK DEPOSU

Hurmanın faydaları ise saymakla bitmez. Hurmanın bol vitamin deposu olduğu bilinmektedir. C, B1, B2 ve A vitamini açısından zengin olan hurma aynı zamanda da diş çürümelerini önlemektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren hurma birçok açıdan faydalı bir besindir.

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DOĞAL ÖDEM SÖKÜCÜ

Hurmanın doğal bir ödem sökücü olduğu ortaya çıktı. Bugüne dek çok sayıda kişinin bilmediği bir sırrı vereceğiz.

Bir bardak su içerisine dört adet hurmayı ekleyin. Ağzını bir çay tabağı ile kapatın. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra suyu için ve hurmaları tüketin.

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Bu yöntemle vücudunuzdaki fazla ödem vücuttan atılacaktır.

Hurmayı bu şekilde tüketirseniz midenize de büyük faydaları bulunmaktadır. Midedeki yangıyı kaldırdığı gibi aynı zamanda da kabızlık ve hazımsızlığı da önleyecektir.

Hurmayı ayrıca sadece Ramazan aylarında değil normal zamanlarda da tüketmeniz gerekmektedir. Hurma en faydalı besinlerden biri olduğu gibi cilt güzelliğinde de önemli rol oynamaktadır.

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GÜNDE KAÇ TANE YENİLMELİ?

Hurma tüketmek için herhangi bir sayı yoktur. Ancak 6 ya da 7'den fazla hurma tüketmeniz önerilmez. Her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi çok fazla hurma tüketmekte zararlı olabilir.

Ayrıca hurmayı yoğurtla da karıştırıp yerseniz bu da sağlık açısından çok doğru bir seçenek olacaktır.

ramaza

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Ramazan 2022
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