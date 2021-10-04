Hz. Muhammed Karikatürü Çizen Vilks Kazada Öldü

Çizdiği Hz. Muhammed karikatürüyle 2007 yılında İslam dünyasının büyük tepkisini çeken İsveçli karikatürist Lars Vilks, geçirdiği bir trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti. Vilks, karikatüründe, Hz. Muhammed’in vüducunu bir köpek vücudu şeklinde resmetmişti.

Tepkilere neden olan karikatürü çizdiği 2007 yılından bu yana polis korumasıyla yaşayan Vilks’in bulunduğu araç, bir kamyonla çarpıştı. Kazada karikatüristle birlikte iki koruma polisi de hayatını kaybetti.

İsveç polisi kazaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Son derece trajik bir kaza. Şu an bizler için önemli olan bu kazanın nasıl olduğunu ve kazaya neyin neden olduğunu ortaya çıkarmak” ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının büyük tepkisini çeken Vilks’in öldürülmesi için bazı gruplar başına ödül koymuştu. Daha önce de karikatüristin evi bombalanmış ve ateş açılmıştı.

2015 yılında da Vilks’in Danimarka’da katıldığı bir toplantıda bir kişi öldürülmüştü. Vilks tepki gören karikatürüyle ilgili olarak amacının müslümanları tahrik etmek olmadığını söylemişti.

