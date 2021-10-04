HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hz. Muhammed Karikatürü Çizen Vilks Kazada Öldü

Hz. Muhammed Karikatürü Çizen Vilks Kazada Öldü

04.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çizdiği Hz. Muhammed karikatürüyle 2007 yılında İslam dünyasının büyük tepkisini çeken İsveçli karikatürist Lars Vilks, geçirdiği bir trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti

Çizdiği Hz. Muhammed karikatürüyle 2007 yılında İslam dünyasının büyük tepkisini çeken İsveçli karikatürist Lars Vilks, geçirdiği bir trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti. Vilks, karikatüründe, Hz. Muhammed’in vüducunu bir köpek vücudu şeklinde resmetmişti.

Tepkilere neden olan karikatürü çizdiği 2007 yılından bu yana polis korumasıyla yaşayan Vilks’in bulunduğu araç, bir kamyonla çarpıştı. Kazada karikatüristle birlikte iki koruma polisi de hayatını kaybetti.

İsveç polisi kazaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Son derece trajik bir kaza. Şu an bizler için önemli olan bu kazanın nasıl olduğunu ve kazaya neyin neden olduğunu ortaya çıkarmak” ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının büyük tepkisini çeken Vilks’in öldürülmesi için bazı gruplar başına ödül koymuştu. Daha önce de karikatüristin evi bombalanmış ve ateş açılmıştı.

2015 yılında da Vilks’in Danimarka’da katıldığı bir toplantıda bir kişi öldürülmüştü. Vilks tepki gören karikatürüyle ilgili olarak amacının müslümanları tahrik etmek olmadığını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
PARTNERMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyorMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyor
Gizledikleri tüm mal varlıkları ifşa oldu! Şaşırtan isimlerGizledikleri tüm mal varlıkları ifşa oldu! Şaşırtan isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Yeni bir parti daha geliyor

Yeni bir parti daha geliyor

Uzman isimler uyardı! Yeni salgın kapıda

Uzman isimler uyardı! Yeni salgın kapıda

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.