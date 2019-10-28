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Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıldönümünde Mevlid-i Nebî Sergisi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Hz.

Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıldönümünde Mevlid-i Nebî Sergisi

İSTANBUL, (DHA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebî Sergisi, 8 Kasım’da MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıldönümünde açılan Mevlid-i Nebî Sergisi, 8 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında MÜSİAD Genel Merkezi’nde görülebilir.

FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Ali Toy rehberliğinde İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile projelendirilerek hayata geçirilen Mevlid-i Nebî Sergisi; Efendimiz’le ilgili ayetlerden, hadislerden, Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necât’ından seçilen beyitlerle hazırlandı. Otuz üç sanatçının kırka yakın hat, tezhib ve minyatür eserinden oluşan sergi, 8 Kasım, 15.00’te MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılıyor.

Mevlid-i Nebî Sergisi, 20 Aralık’a kadar sanatseverlerin ilgisine açık olacak.

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