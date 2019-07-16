Hz. Süleyman Camii’ndeki kutsal sancak, terör olaylarından dolayı Gaziantep’e gönderilmiş

"Sancak, Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi’nde"

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Evsen, mülkiyeti Sultan Süleyman Vakfı’na ait Hz. Süleyman Camii’nde bulunan teberrükat eşya vasfındaki sancağın, bünyelerindeki uzman elemanlarınca yeniden yapılan tespitte eserin muhafazasının uygun koşullarda ve hırsızlık olaylarına karşı güvenilir olmadıkları kanaatine varıldığını söyledi. Evsen "Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 4 Nisan 2012 tarih ve 7399 sayılı talimatlarına istinaden Bölge Müdürlüğümüze en yakın Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi’ne gerekli tedbirler alınarak 2 Ağustos 2012 tarihinde teslim edilmiştir. Mezkur sancak H. 1225-1235 tarihli olup ipek malzemeden dokunmuştur. İddia edildiği gibi Diyarbakır fethinde kullanılan sancak değildir. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Vakıf Müzesi açılması halinde, Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi’nden teslim alınarak sergilenecektir" dedi.

İngiltere’ye kaçırılan çinilerin getirilmesi için çalışma başlatıldı

2015 yılında bölgede çok ciddi olayların, terör saldırılarının olduğunu belirten Evsen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her şey de bir hayır var diyoruz. İyi ki o dönem Gaziantep’e göndermişiz. Eğer sancak burada olmuş olsaydı, bir çok camimiz harap edildi. Bunların başında Kurşunlu Cami var. Terör olayları sırasından 23 eserimiz zarar gördü orada. Bunların içerisinde camiler, kiliseler, hanlar ve evler çok büyük bir zarar gördü. Bunların hepsinin restorasyonlarını biz gerçekleştirdik ve bitirdik. İyi ki o dönem biz sancağı Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi’ne göndermişiz. O dönemde biliyorsunuz Hz. Süleyman Cami içerisinde çok önemli ve paha biçilmez çiniler vardı, o çinilerde hırsızlık olayları sonucunda çalındı ve İngiltere’de bir yerde bulundu. Onların iadesi ile ilgili girişimler başlatıldı. İnşallah onlarda en kısa zamanda gelir ve aynı yerlerine montajı yapılır. Terör olayları güvenlik problemini de beraberinde getiriyor. Bunların korunmasını da sıkıntı haline getiriyor. Genel müdürlüğümüzün aldığı karar en doğru karardı ve biz burada o kararı uyguladık.”