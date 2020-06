"I ♥ NY" logosunun yaratıcısı Milton Glaser hayatını kaybetti

Dylan'ın 1967 Greatest Hits albümünde kullanılan bu poster şarkıcının milyonlarca hayranının duvarlarını süsledi.

1968'de New York dergisinin kurucuları arasında yer alan Glaser, burada dokuz yıl sanat direktörlüğünü üstlendi.

Dergi, Glaser'ın ölümüyle ilgili haberinde "Ofisimizde, 60'ların sonlarında, New York'u gazete morgundan çıkarıp büyük bir Amerikan dergisine dönüştüren kadın ve erkeklerden oluşan küçük bir ekibin üyesi olarak hep bizimle birlikte olacak" denildi.

Glaser, 1974'te kendi tasarım şirketini kurdu

Milton Glaser, üç yıl sonra suç dalgası ve mali krizin pençesindeki New York'ta turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan bir kampanya için ücretsiz olarak "I ♥ NY" logosunu yarattı. Glaser, logo fikrinin bir takside aklına geldiğini ve eskizi pastel boyayla bir zarfın üzerine çizdiğini söylemişti.

Zarf, şimdi Modern Sanatlar Müzesi MoMA'da sergileniyor. Glaser, 2008'de New York Times'a tasarımı için "Hayatta yaptıklarınızın sonucunu bilemeyeceğinizi gösteren tuhaflıklardan biri. Basit, aptalca bir efemera parçasının 20'nci yüzyılın en çok yayılan imgelerinden biri olacağı kimin aklına gelirdi?" demişti.

Glaser 1 Eylül saldırılarından sonra logosunun "I ♥ NY MORE THAN EVER" (New York'u hiç olmadığı kadar çok seviyorum) versiyonunu yapmıştı. Logoda bu kez "yaralı" bir kalp yer alıyor.