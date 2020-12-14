I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı olan Süleyman’ın dönemi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun en aydınlık dönemi olmuştur. Adını sıkça duymamızın ve en bilinen padişahlardan biri olmasının nedeni de başarılarından kaynaklanmaktadır. Gelin 1.Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatına daha yakından bakalım. Kanuni Sultan Süleyman’ın doğumu ve çocukluğu Kanuni Sultan Süleyman, 1495 yılı 27 Nisan Pazartesi günü, Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Annesi Hafsa Hatun, Babası Yavuz Sultan Selim’dir. Babası onu çok küçük yaşlardan itibaren halı dokur gibi özenle yetiştirmiştir. Daha önce hiçbir padişahın çocuğuna göstermediği şekilde terbiye göstermiş ve birikimlerini en ince detaylarına kadar onunla paylaşmıştır. İlk eğitimlerini annesi Hafsa Hatundan ve nenesi Gülbahar Hatun’dan aldı. Gülbahar Hatun Yavuz Sultan Selim’in annesidir. 7 yaşına kadar ailesinden aldığı bilgiler ile yetinen Süleyman, 7 yaşına geldiğinde öğrenim için İstanbul’a dedesi Sultan İkinci Bayezid’in yanına geldi. Buraya yerleşen Süleyman, öğretmeni Kara kızoğlu Hayreddin Hızır Efendi’den fen, tarih, edebiyat ve din derslerini öğrenirken savaş teknikleri konusunda da eğitimlerini alıyordu. 15 yaşına kadar babasının yanında kalan Süleyman, 15 yaşında geldiğinde babasından sancak istemesi üzerine kurallar gereği önce Şarkî Karahisar’a oradan Bolu’ya en son ise Kefe Sancak Beyliğine gönderildi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkışı ve hayatı Kefe Sancak Beyliğinde 8 yıl kalarak devlet adamlığı konusunda iyice tecrübe kazanan Süleyman, burada ilerde dostu olacağı Pargalı İbrahim Paşa ile tanışmıştır. 1520 yılı 30 Eylül tarihinde tahta çıkan Süleyman’a Kanuni lakabı verilmiştir. 46 yıllık padişahlık serüveni ile tahtta kalan en uzun padişah olmayı başarmıştır. 1. Süleyman Dönemi, Osmanlı tarihinin hem askeri hem de idari yönden en başarılı dönemi olmuştur. Askeri alanda olan başarılar sayesinde Osmanlı Devleti’nin sınırları çok geniş alanlara kadar uzanmıştır. 46 yıllık padişahlığının yaklaşık 20 yılı İstanbul dışında düzenlenen seferlerde geçmiştir. Kanuni döneminde yıllardır devam eden Batı ile barış dönemi de son bulmuştur. Kanuni Sultan Süleyman ilk seferini tahta çıktıktan 1 yıl sonra Belgrad’a yapılmıştır. Padişahlığının birinci yılında Belgrad Kalesi’ni feth etmiştir ve burayı sancak haline getirtmiştir. Padişahlığının ikinci yılında bir sonraki durağı ise Müslümanalara eziyet eden, Osmanlı İmparatorluğu’nun malzemelerini yağmalayıp, ekonomik olarak Osmanlı Devleti’ne büyük darbeler vuran, Osmanlı Devleti’ne karşı her türlü devlet ile ittifak girişiminde bulunan, Rodos olmuştur. Rodos’un alınması Kanuni için artık bir görev olarak görülmüştür. 1522’de ikinci seferine çıkarak Rodos’u Aralık 26’da fethetmiştir. Rodos’un fethinin en önemli özelliği Kanuni’nin gerçekleştirdiği ilk deniz seferi olmasıdır.