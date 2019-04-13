I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu başladı

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Yeni Zelanda'da katliam yapan Brenton Tarrant'ın silahları üzerindeki 45 ismi analiz ettiğimizde, beşinin Endülüs Emevileri, 40'ının Türklerle mücadelenin Hristiyan tarihindeki önemli simgeleri olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Hep şu denir. İslam'ın sancaktarı Türklerdir. Bu acı hadise bir kez daha göstermiştir." dedi.

"Sosyal Bilimin Geleceği" temalı Liselerarası I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, İstanbul Erkek Lisesi'nde başladı.

Sempozyumun ilk oturumunda konuşan Afyoncu, insan yetiştirmenin kolay bir iş olmadığını ifade ederek, "Zaman zaman iyi yetişmiş devlet adamlarına, bürokratlara sahip olsak da bir türlü bunu sağlayıp, eğitim sistemine oturtamadık. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Cumhuriyet'te bunu sağlayamadık. Zaman zaman eğitim düzgün gitti, zaman zaman da gitmedi." diye konuştu.

Afyoncu, Türkiye'nin toplumsal dönüşümünün ilginç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"28 Şubat sürecinde, Türkiye'de çok büyük tahribatlar oluştu. Sosyal bilimler büyük tahribata uğradı. Sözel ve sayısal olarak Türkiye'yi ikiye bölüp, bir bölümden diğer bölüme geçmek yasaklanınca, sosyal bilimlere insan akışı kapandı.'Sosyal bilimcilerin avantajı nedir?' diye sorarsanız, başkasının hobi diye okuduğu kitabı siz mesleğiniz icabı okuyorsunuz. Bir doktorun eve gelip ameliyat yapma şansı yok, mühendisin bir gemi yapma şansı olmaz iken bir tarihçi eve gelip araştırmasını yapabiliyor. Hayatınızın tamamı mesleğinizle iç içe oluyor ve sıkılma şansınız olmuyor."