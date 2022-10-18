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IAB, MIXX AWARDS Türkiye için ödül tasarım yarışması açtı

18.10.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenecek olan; reklamların, dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yaratıcılık, inovasyon ve performans ekseninde değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX AWARDS Türkiye’nin simge ödülü sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım ile yeniden tasarlanıyor.

IAB, MIXX AWARDS Türkiye için ödül tasarım yarışması açtı

Tasarım yarışması, 31 yaşını doldurmamış genç yaratıcı endüstriler profesyonellerinin ve üniversitelerin ilgili fakülte öğrencilerinin katılımına açık. Kazanan işin yaratıcısı 5.000 TL nakit ve 5.000 TL Trendyol Hediye çeki ile ödüllendirilecek; 13. MIXX Awards Ödül Töreni’ne davet edilerek sahnede ödülü takdim edilecek ve sektörle tanıştırılacak. Kazanan tasarım ve hikayesi, yaratıcısının ismi ile MIXX Awards web sitesinde yer alacak.

Tasarım Beklentileri 

• Çevre dostu veya sürdürülebilir malzeme kullanılarak varolan ödülün yeniden yorumlanması ve varolan ödülle tasarım dilinin uyumlu olması
• Bu amacın tasarımla birleştirilerek hikayelendirilmesi 
• Kullanılan malzeme ile bağlantılı olarak ödülün çok ağır olmaması (kütle olarak en fazla 1 kg) 
• Önerilen malzeme ile üretiminin ulaşılabilir, kolay ve sürdürülebilir olması 
• Ödül üzerinde kazanan işlerin ve kurumların bilgilerinin yer alacağı yazı alanının kolay okunabilecek şekilde konumlanması  
• MIXX Awards’un çok katmanlı değerlendirme süreci (strateji, performans ve yaratıcılık) ve kriterlerinin yansıtıldığı, adil, prestijli, ayrıcalıklı, çağdaş/modern bir tasarım

Son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olan yarışmanın tasarım beklentileri, katılım koşulları ve değerlendirme süreciyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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