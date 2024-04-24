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  4. IAB'nin yeni oluşturulan CEO'luk görevini Neslihan Olcay üstlenecek

IAB'nin yeni oluşturulan CEO'luk görevini Neslihan Olcay üstlenecek

24.04.2024 16:55
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IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, dünya genelinde diğer ülkelerdeki IAB yapılarıyla da uyumlu olarak yeni oluşturulan CEO görevini Neslihan Olcay’ın üstleneceğini duyurdu.

IAB'nin yeni oluşturulan CEO'luk görevini Neslihan Olcay üstlenecek

Neslihan Olcay yeni görevi kapsamında IAB Türkiye Yönetim Kurulu ile birlikte çalışarak derneğin kurumsallaşma çalışmalarına ek olarak, dernek üyelerinin teknoloji, işgücü ve çalışma trendleri ile yeni sektörel uygulamalar ve regülasyonlar doğrultusunda çeşitlenen ihtiyaçlarına yönelik daha kapsamlı ve yenilikçi ürün ve hizmetler sunmasına, diğer sektör dernekleri ile yürütülen ortak çalışmalara ve IAB Avrupa ile ilişkilerin derinleştirilmesine odaklanacak.

"BÜYÜK BİR MUTLULUK VE ONUR DUYUYORUM"

Neslihan Olcay yeni rolüyle ilgili yaptığı açıklamada “Kurucu üyelerinden ve geçmiş dönem başkanlarından biri olduğum IAB Türkiye’ye CEO olarak geri dönmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Derneğimizin kurumsallaşma sürecine, çoğuyla dernek çatısı altında 10 yılı aşkın bir süre omuz omuza çalıştığım değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte liderlik edecek olma fırsatını bulduğum için de çok mutluyum. Deneyimlerimi bundan böyle IAB Türkiye’nin sektör temsiliyetini daha da güçlendirmek ve derneğimizin profesyonel kadrosu ile birlikte üyelerimizin çeşitlenen ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek yeni projeler geliştirmek için kullanacak olmak oldukça heyecan verici. Yönetim Kurulu Başkanımız Burak Ertaş başta olmak üzere, beni bu önemli role layık bulan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE VAR OLMAYAN CEO ROLÜNÜ OLUŞTURDUK"

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş da yaptığı açıklamada yeni görevlendirmeye ilişkin; “Yönetim Kurulu olarak derneğimizin vizyon ve stratejilerini sürdürülebilir şekilde aksiyona dönüştürebilmek hedefiyle, küresel çalışmalarında aktif olarak yer aldığımız IAB’nin diğer ülkelerdeki yapılarıyla da uyumlanarak, kurumsallaşma yönünde ilerleme kararı aldık. Ayrıca reklamveren, yayıncı, ajans ve teknoloji şirketlerinden oluşan 194 üyemizin ihtiyaçları ve dernek olarak bizden beklentileri de günden güne değişiyor ve çeşitleniyor. Bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için de daha güçlü ve sürekliliği olan bir yapı gerekiyor. Bu doğrultuda ilk adım olarak IAB Türkiye profesyonel kadrosunda daha önce var olmayan CEO rolünü oluşturduk. Bu yeni rolü, sektörümüzün deneyimli isimlerinden Neslihan Olcay üstlenecek. Ajans yönetimi alanındaki deneyimlerinin yanı sıra, derneğimizin hem ülkemizdeki hem de IAB Avrupa’daki çalışmalarına uzun yıllar farklı görevlerde katkı sağlayan Neslihan Olcay liderliğinde, IAB Türkiye’yi gelecek için çok daha güçlü bir konuma getireceğimize inanıyorum” dedi.

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