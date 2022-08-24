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İade olan ürünün kargo ücretini kim öder? İnternetten yapılan alışverişlerde kargo ücretini müşteri mi karşılayacak?

24.08.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İade olan ürünün kargo ücretini kimin ödeyeceği Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İnternetten alışveriş yapan birçok kişi detayları öğrenmak için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, iade olan ürünün kargo ücretini kim öder? İnternetten yapılan alışverişlerde kargo ücretini müşteri mi karşılayacak? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

İade olan ürünün kargo ücretini kim öder? İnternetten yapılan alışverişlerde kargo ücretini müşteri mi karşılayacak?

İade olan ürünün kargo ücretini kim öder? Resmî Gazete’nin 23 Ağustos'daki sayısında yayımlanan yeni yönetmelikte, birçok tüketiciyi ilgilendiren bir karar yer aldı. Birçok vatandaş arama motorlarında "İnternetten yapılan alışverişlerde keyfi iade kargo ücretini müşteriler mi ödeyecek?", "? İnternetten yapılan alışverişlerde kargo ücretini müşteri mi karşılayacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...,

İADE OLAN KARGO ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

“Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Bununla birlikte, ürünlerin iadesinde kargo ücreti ve cayma hakkı konularında düzenlemeler geldi.

Bununla beraber, artık tüketiciler iade kargoların ücretini kendisi karşılayacak. Satın alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar ve drone gibi teknolojik ürünlerde cayma hakkından faydalanılamayacak. İade kargo ücretini artık tüketici ödeyecek.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresinden sonra gelmek üzere “dört” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.

j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüketicileri ilgilendiriyor: İade ücreti artık tüketiciden alınacak...

Tüketiciler artık kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçları, cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayarlar ve canlı müzayedede açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmelerde cayma hakkından faydalanamayacak. Ancak ürünlerde sorun çıkarsa, bu ürünlerin iadesinde engel çıkmayacak.

İadenin kargoya verilmesinde süre sınırı 14 güne çıktı. İade durumunda kart limitleri tek seferde iade edilecek: Ürün ödemesinin kredi kartı ile yapılması durumunda kart sağlayıcıları, artık satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart sahibinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlü tutulacak. Kredi kartına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek. Diğer düzenlemeler ise 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren yürürlükte olacak.

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