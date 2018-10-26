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"İade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:06 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "İade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir" - "Türk makamları bu olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Genel Merkezi'nden çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hunharca, menfur bir cinayetle öldürülmesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını hatırlatan Gül, soruşturma makamı olarak tüm delilleri, bulguları titizlikle derinleştirerek sürdürüldüğünü söyledi.

Bugün adı geçen 18 kişi hakkında iade talepnamesinin Adalet Bakanlığına ulaştığını ifade eden Gül, "Bakanlığımızca Suudi yetkililere, makamlara ulaştırılmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Başsavcılığımızın talebi, bu 18 kişinin yargılama yapılması, soruşturma yapılmak üzere Türkiye'ye iadesi talebidir." diye konuştu.

Süreç hakkında değerlendirme yapan Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Bu iade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir. İstanbul'da işlenmiştir. Türk makamları, bu olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir. Bu nedenle bu soruşturmanın da yargılamanın da en adil bir şekilde sonuçlanması açısından bütün uluslararası kamuoyu, dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin bu başsavcılığımızın bu talebine olumlu cevap vermesini, hem Suud hem bütün uluslararası toplum açısından da çok olumlu bir netice olacağını düşünüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında bir çağrısı olduğunu anımsatan Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Bu arada aslolan Türk makamları olayın olduğu andan itibaren bütün netlikle aydınlanması, ayrıntısıyla neticelenmesi hususunda bir irade ve kararlılığı söz konusudur. Bu çerçevede beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi, elbette Suudi makamlarının da bu konuda iş birliği çok önemlidir. Bu iş birliğinin de olumlu karşılık bulacağına inanıyoruz. Bu meselenin de en net bir şekilde aydınlatılması böylece mümkün olmasını diliyoruz. Savcılığımızın bu takdirin de olan konunun yerine getireceğine biz de bütün dünya kamuoyu da olayın aydınlatılmasını bekliyor. Burada da elbette Suudi makamların iş birliği çok önemli."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gazeteci Cemal Kaşıkçı

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