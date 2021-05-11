IAEA: ''İran'ın Uranyum Zenginleştirme Oranı Yüzde 63''

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) son raporuna göre, İran'ın Natanz nükleer tesisindeki uranyum zenginleştirme oranı yüzde 63'e çıktı. Tahran daha önce bu oranı yüzde 60’a çıkardığını açıklamış ve 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için ABD ile yapılan dolaylı görüşmeleri tehlikeye düşürmüştü.

İran geçen ay Natanz nükleer tesisinde elektrik kesintisine neden olan büyük patlamaya yanıt olarak yüzde 20 düzeyindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60’a çıkartarak, nükleer silah üretimine bir adım daha yaklaşmıştı. Tahran, Natanz’da meydana gelen patlamadan İsrail’i sorumlu tutmuştu.

İran’ın bu hamlesi 2015 nükleer anlaşmasına tamamen geri dönme koşullarını kabul etmek için ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeleri sarsmıştı.

Anlaşma İran’ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3,67 ile sınırlıyordu. Nükleer silah üretimi için gerekli oran ise yüzde 90. İran uzun süredir nükleer silah geliştirme hedefi olduğunu reddediyor.