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IATA’dan THY’ye övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 21:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinden (IATA), THY'nin, Türkiye'ye karşı girişilen ekonomik saldırı sonrası yaşanan olumsuzlukları telafi etmede öncü rol oynayacağı belirtildi

TORONTO (AA) – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinden (IATA), Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye'ye karşı girişilen ekonomik saldırı sonrası yaşanan olumsuzlukları telafi etmede öncü rol oynayacağı bildirildi.

Merkezi Kanada’nın Montreal kentinde bulunan IATA, Türkiye'ye yönelik spekülatif atağın, havayolu taşımacılığı üzerindeki etkilerine dair bir rapor yayımladı.

Türkiye'de yaşanan gelişmelerin, hava yolcu pazarındaki dalgalı bir döneme denk geldiği belirtilen raporda, yaşananların küresel düzeyde havacılık sektörüne olan riskinin göreceli olarak düşük olduğuna işaret edilerek, "Ancak son gelişmeler, gelişmekte olan dünyadaki herhangi bir şokun, küresel havacılık üzerinde geçmiştekinden çok daha büyük bir etkiye sahip olacağını hatırlatmaktadır.’’ uyarısında bulunuldu.

IATA’nın raporunda, THY'nin önemli ve küresel bir "süper-bağlayıcı havayolu" olduğu belirtilirken, "THY aynı zamanda potansiyel olumsuz iç gelişmeleri telafi etmeye yardımcı olacak bir yük taşıyıcısıdır. Bu aşamada, yaşanan ekonomik gelişmelerin dolaylı etkileri hakkında spekülasyon yapmak için çok erken." denildi.

Raporda, Türkiye'de yaşanan ekonomik olumsuzlukların, bölge ile birlikte diğer hassas ekonomileri ve dolayısıyla küresel hava taşımacılığını da olumsuz etkileyeceği vurgusu yapılarak, "Geçtiğimiz on yıl boyunca güçlü bir büyüme gösteren Türkiye, hala dünyadaki en büyük 16'ncı yolcu pazarıdır." ifadesi kullanıldı.

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