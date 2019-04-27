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İAÜ ‘Bahar Şenliği’nde Manga rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi Bahar Şenlikleri üniversitenin kampüsünde gerçekleştirildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Bahar Şenlikleri üniversitenin kampüsünde gerçekleştirildi. Şenlikte Manga ve Emre Aydın öğrencileri coşturdu.
İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 Bahar Şenlikleri, üniversitenin Florya’daki Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirildi. İki gün süren ve öğrencilerin gönüllerince eğlenip stres attığı şenliklere ünlü rock müzik grubu Manga ve pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Aydın’ın konserleri damgasını vurdu.
Manga coşturdu
İlk gün DJ performanslarıyla başlayan şenlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü’nün bünyesindeki pop ve rock müzik gruplarının ortak düzenlediği bir konser de yer aldı. Kafkas Dans Grubu’nun da bir gösteri sunduğu etkinlikte ayrıca Radyo D ve üniversitenin radyosu Radyo Aydın da şenlik alanından iki gün boyunca kesintisiz canlı yayın yaptı. Akşam saatlerinde sahneye çıkan Manga, coşkunun doruğa çıkmasını sağladı. Eski ve yeni şarkılarıyla İAÜ’lüleri coşturan Manga, yaklaşık 1,5 saat boyunca sahnede kalarak unutulmaz bir performans sergiledi.
İki gün eğlence
Şenlik boyunca öğrenciler ayrıca, öğrenci kulüplerinin stantlarını da ziyaret ederek bilgi aldı. Ayrıca kampüsün çeşitli yerlerine kurulan ayak topu, masa tenisi, pilates, badminton ve bilek güreşi alanlarıyla eğlenen öğrenciler, ücretsiz kahve ikramlarıyla da keyifli anlar yaşadı. İkinci gün yine DJ performansları ve müzik gruplarının konserleriyle başlayan eğlence, ünlü pop müzik sanatçısı Emre Aydın’ın konseriyle zirveye ulaştı. Bir saat kadar sahnede kalan ve en popüler şarkılarını seslendiren Emre Aydın’ın konseriyle İAÜ 2019 Bahar Şenlikleri sona erdi.

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