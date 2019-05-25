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İAÜ Lise Yaz Okulu başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

Bu yıl 5’incisi düzenlenen İstanbul Aydın Üniversitesi Lise Yaz Okulu, 24 Haziran’da başlıyor.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen İstanbul Aydın Üniversitesi Lise Yaz Okulu, 24 Haziran’da başlıyor. Tıptan, diş hekimliğine, diş hekimliğinden yapay zekâya pek çok alanda uygulamalı ders görecek olan öğrenciler, katılacakları seminer ve etkinliklerle üniversite deneyimi kazanacaklar.
Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan İstanbul Aydın Üniversitesi Lise Yaz Okulu, lise öğrencilerini üniversite ortamıyla tanıştırıyor. Sanal Gerçeklik, Tıp Uygulamaları, Diş Hekimliği, Yapay Zekâ, Adli Psikoloji, Beyin, QEEG (Beyin Görüntülemesi) ve Biyolojik Geri Bildirim, Sinema - Televizyon Uygulamaları, İşitme ve Denge Bozuklukları Tanı ve Tedavi gibi derslerde uygulamalı eğitim alacak olan öğrenciler, bu derslerin yanı sıra drama, spor ve çeşitli sosyal aktiviteler ile kampüsün keyfini çıkartacak.
Programa kimler katılabilecek?
24 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 2 hafta süresince gerçekleştirilecek olan İAÜ Lise Yaz Okulu’na derslerini başarıyla tamamlamış ve tercihen ulusal-uluslararası proje yarışmalarına veya bilimsel etkinliklere katılmış olan tüm lise 9’uncu sınıfı tamamlayıp 10’uncu sınıfa geçen ve 10’uncu sınıfı tamamlayıp 11’inci sınıfa geçen öğrenciler başvurabiliyor. Ders ve etkinliklerden arta kalan zamanlarda merak ettikleri bölümlerle ilgili bilgi alacak olan lise öğrencilerine doğru mesleği seçmek ve şimdiden üniversite deneyimi yaşatmak isteyen İstanbul Aydın Üniversitesi, başvuru koşullarını sağlayan lise öğrencilerini İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi’ ne bekliyor.

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