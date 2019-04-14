HABER

İAÜ mezunları buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) mezunları kampüs bahçesinde yıllar sonra tekrar bir araya geldi.

İAÜ mezunları buluştu

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) mezunları kampüs bahçesinde yıllar sonra tekrar bir araya geldi. İlk mezunlarını 2006 yılında veren üniversitenin mezunlar buluşması, yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olarak bilinen İstanbul Aydın Üniversitesi, tüm mezunlarını kampüs bahçesinde düzenlediği etkinlikle bir araya getirdi. 'İAÜ Mezunlar Buluşması' etkinliğine 2006 yılındaki ilk mezunlardan, 2018 yılındaki yeni mezunlara kadar çok sayıda kişi katıldı. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, mezunları yeniden bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, " Öğrencilerimizin hepsiyle iftihar ediyoruz" dedi.

"BÜTÜN EMEKLER KARŞILIĞINI BULDU"

Öğrencilerinin hepsiyle gurur duyduğunu vurgulayan Dr. Mustafa Aydın, "İnsan mezunlarını kendileri için, ülke için, insanlık için faydalı yerlerde, güzel işlerde, makamlarda ve mevkilerde olduklarını görünce çok onurlanıyor. Bütün amacımız da zaten bu yönde. 45 binin üzerinde mezunumuz var, bir sonraki buluşmamızda daha güzel ve geniş bir etkinlik yapacağız. Onları gördüğümüz zaman arkaya bakıyoruz ve diyoruz ki 'bütün bu emekler karşılığını buldu'. Bu çocuklarımızı hem ülkelerine, hem vatanlarına, milletlerine faydalı birer insan haline getirdik. Aidiyet duyguları, burayı hala kendilerinin bir yuvası olarak görmeleriyle gurur duyuyoruz. Bu buluşmalar bir yerde ürün toplama toplantısı oluyor. Mezun veriyorsunuz ve daha sonra onların çok güzel yerlerde görev aldıklarını, iş insanı olduklarını görüyoruz" diye konuştu.

"MEZUNLARIMIZIN BAŞARISI İTİBARIMIZA KATKI SAĞLIYOR"

"Bugün 30 bine yakın üyesi bulunan İAÜ Mezunlar Derneği 12. kuruluş yılını kutluyor ve bunun da mutluluğunu yaşıyoruz" diyen üniversitenin rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, " Mezunlarımızın başarıları üniversitemizin itibarına önemli katkılar vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İzmirli, "Bu ailenin parçası olmuş mezun öğrencilerimizi bir arada görmek ve mezunlarımızın hem birbirleriyle olan iletişimlerini hem de üniversitemizle olan ilişkilerini sıcak tutmak amacıyla kurulan İAÜMED mensup ve mezunlarını pek çok alanda desteklemektedir. Onların gerek kariyer, gerek sosyal yaşamları ile ilgili tüm açılımları gönülden desteklemektedir.

Bugün üniversitemiz mezun öğrencilerimizin kayıt olduğu dönemden çok farklı noktada. Gerek fiziki alanları, gerek inovasyon merkezleri, teknoloji transfer ofisi, patent başvuruları ile Türkiye'nin önde gelen yüksek öğretim kurumlarından biri olma başarısına ulaştı" diye konuştu.

İAÜ mezunları buluştuİAÜ mezunları buluştuİAÜ mezunları buluştu

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Harran’da kümbet evlerinin çevresindeki beton yapılar yıkıldıHarran’da kümbet evlerinin çevresindeki beton yapılar yıkıldı
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisini su bastıGöztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisini su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü

Feci kaza! Birden fazla ölü var

Ailesiyle vedalaştıktan sonra intihar etti

Ailesiyle vedalaştı ve ortadan kayboldu! Sonrasında ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.