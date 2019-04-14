İAÜ mezunları buluştu

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) mezunları kampüs bahçesinde yıllar sonra tekrar bir araya geldi. İlk mezunlarını 2006 yılında veren üniversitenin mezunlar buluşması, yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olarak bilinen İstanbul Aydın Üniversitesi, tüm mezunlarını kampüs bahçesinde düzenlediği etkinlikle bir araya getirdi. 'İAÜ Mezunlar Buluşması' etkinliğine 2006 yılındaki ilk mezunlardan, 2018 yılındaki yeni mezunlara kadar çok sayıda kişi katıldı. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, mezunları yeniden bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, " Öğrencilerimizin hepsiyle iftihar ediyoruz" dedi.

"BÜTÜN EMEKLER KARŞILIĞINI BULDU"

Öğrencilerinin hepsiyle gurur duyduğunu vurgulayan Dr. Mustafa Aydın, "İnsan mezunlarını kendileri için, ülke için, insanlık için faydalı yerlerde, güzel işlerde, makamlarda ve mevkilerde olduklarını görünce çok onurlanıyor. Bütün amacımız da zaten bu yönde. 45 binin üzerinde mezunumuz var, bir sonraki buluşmamızda daha güzel ve geniş bir etkinlik yapacağız. Onları gördüğümüz zaman arkaya bakıyoruz ve diyoruz ki 'bütün bu emekler karşılığını buldu'. Bu çocuklarımızı hem ülkelerine, hem vatanlarına, milletlerine faydalı birer insan haline getirdik. Aidiyet duyguları, burayı hala kendilerinin bir yuvası olarak görmeleriyle gurur duyuyoruz. Bu buluşmalar bir yerde ürün toplama toplantısı oluyor. Mezun veriyorsunuz ve daha sonra onların çok güzel yerlerde görev aldıklarını, iş insanı olduklarını görüyoruz" diye konuştu.