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İAÜ mezunları buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

İlk mezunlarını 2006 yılında veren İstanbul Aydın Üniversitesi mezunları, ‘İAÜ Mezunlar Buluşması’ etkinliğinde bir araya geldi.İAÜ Mezunlar Buluşması, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr.

İAÜ mezunları buluştu

İlk mezunlarını 2006 yılında veren İstanbul Aydın Üniversitesi mezunları, ‘İAÜ Mezunlar Buluşması’ etkinliğinde bir araya geldi.
İAÜ Mezunlar Buluşması, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İAÜMED Başkanı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu ve mezun öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan İAÜMED Başkanı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, “Derneğimizin değerli mezunları için böyle büyük bir buluşma düzenlemek istedik. Sizlerle beraber olmak bizi mutlu etti. Umarım burada dostluklarınızı tekrar bir araya gelerek eski dostlarınızla, eski öğrenci arkadaşlarınızla ve bence ikinci adresiniz olması gereken bu yuvanızda mutlu bir saat yaşamanızı isterim” dedi.

“İAÜMED mensup ve mezunlarını pek çok alanda desteklemekte”
Bugün 30 bine yakın üyesi bulunan mezunlar derneğinin 12. kuruluş yılını kutladıklarını söyleyen İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli ise, “Bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Üniversitemiz çatısı altında eğitim almış, bu ailenin bir parçası olmuş mezun öğrencilerimizi bir arada görmek ve mezunlarımızın hem birbirleriyle olan iletişimlerini hem de üniversitemizle olan ilişkilerini sıcak tutmak amacıyla kurulan İAÜMED mensup ve mezunlarını pek çok alanda gerek kariyer, gerek sosyal yaşamları ile ilgili tüm açılımları gönülden desteklemektedir. Ayrıca üniversitemizin üyesi olmanın çeşitli ayrıcalıklarından mezunlarımız derneğimizin iletişim ağında yer almanın getirdiği her türlü açılımdan da istifade etmektedir” dedi.
Prof. Dr. İzmirli, konuşmasına şöyle devam etti:
“Değerli mezunlarımız görüyorsunuz ki üniversitemiz bugün kayıt yaptırdığınız tarihteki halinden çok farklı bir noktada. Gerek fiziki alanları, laboratuvar altyapısı, uygulama alanları, kütüphanesi, sergi salonlarıyla, gerekse de inovasyon merkezleri, teknoloji transfer ofisi, öğretim üyesi profili, bölüm program çeşitliliği, yayın sayısı ve patent başvuruları ile Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olma başarısına ulaştı. Kuruluşundan bu yana yetkin öğretim üyesi kadrosu ve fedakar idari personelimizin özverili çalışmalarıyla sürekli gelişim gösterdi. Üniversitemiz 6 bine yaklaşan uluslararası öğrencileri, 450’yi aşkın uluslararası işbirlikleri ve ortak çalışmalar ile uluslararası bir kampüs olma başarısını elde etti. Siz mezunlarımızın başarıları da üniversitemizin itibarına önemli katkılar vermeye devam ediyor. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için de şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“45 binin üzerinde mezunumuz var”
Mezunlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında “Üniversiteden sizlere sadece bir anahtar veriyoruz. O anahtarı işler hale getirmek; kendinize, ailenize, ülkenize, milletinize, vatanınıza ve insanlığa faydalı bir birey olmak sizin elinizde” diyen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, şunları söyledi:
“Mezunlarımızın kendileri için, ülke için, insanlık için faydalı yerlerde olduğunu, onların güzel işlerde güzel makamlarda ve mevkilerde olduklarını görmek bizleri onurlandırıyor. Bütün amacımız bu zaten. 45 binin üzerinde mezunumuz var. Mezun öğrencilerimizi gördüğümüz zaman arkaya bakıyoruz ve diyoruz ki ‘Bütün bu emekler karşılığını buldu. Bu çocuklarımızı ülkelerine, vatanlarına, milletlerine, kendilerine faydalı birer insan haline getirdik.’ Sizlerle iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Mezun olduktan sonra birbirini göremeyen arkadaşların birbirini görmeleri ve birlikte vakit geçirmeleri bize ayrı bir haz veriyor. Aslında bu bir yerde ürün toplama toplantısı oluyor. Yani mezun veriyorsunuz. Daha sonra bakıyorsunuz ki çok güzel yerlerde ev almışlar, iş insanı olmuşlar, kendi firmasını kurmuşlar, devlette çok değerli yerlerde hizmet ediyorlar. Mezun öğrencilerimizin içinde kaymakam, avukat, uluslararası firmalarda çalışanlar var. Mezunlarımıza ve bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

İAÜ mezunları buluştu

İAÜ mezunları buluştu

İAÜ mezunları buluştu

İAÜ mezunları buluştu

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