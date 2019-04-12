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İAÜ Uçak Teknolojisi Programı ’tanınan okul’ statüsüne alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:42 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesinin (İAÜ) Uçak Teknolojisi Programı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ’tanınan okul’ statüsüne alındı.İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden ’tanınan okul’ onayı aldı.

İAÜ Uçak Teknolojisi Programı ’tanınan okul’ statüsüne alındı

İstanbul Aydın Üniversitesinin (İAÜ) Uçak Teknolojisi Programı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ’tanınan okul’ statüsüne alındı.
İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden ’tanınan okul’ onayı aldı. İAÜ ile birlikte Türkiye’de uçak bakım alanında 51 eğitim kurumundan sadece 5’i SHY-147 kapsamında tanınan okul statüsüne sahip bulunuyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı, havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "İstanbul Aydın Üniversitesi olarak ‘Uçak Teknolojisi Bölümü’ eğitim faaliyetleri için yeni bir model oluşturarak, uçak bakım sektörüne en kolay uyum sağlayacak mezunlar yetiştirmek adına çok önemli bir adım atmış bulunmaktayız. SHY-147 Onaylı Bakım Eğitim Programı’nın gereklerini yerine getiren ve eğitimleri başarı ile tamamlayan mezunlarımız, şirketlerin işe alım kriterlerine sahip oldukları takdirde kısa sürede iş hayatına atılacaklardır. Alınan bu belge ve sertifika ile işe başlama süreleri önemli ölçüde kısalmaktadır” dedi.
‘SHY-147 Onaylı Bakım Eğitim Programı’ ile bu programda yer alan derslerin ICAO (International Civil Aviation Organization), EASA (European Aviation Safety Agency), IATA (International Air Transport Association) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) düzenlemelerine uygunluğu onaylanmış oluyor.

“Tanınan Okul Sertifikası” nedir?
Tanınan Okul Sertifikası, SHY-147 onayı olmayan fakat SHY-66 talimatına uygun çalıştığı belirlenen okullar için Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) iş birliğiyle gerçekleştirilen denetleme faaliyetlerinin ardından veriliyor. Böylece söz konusu eğitim kurumu “SHY-147 Kapsamında "tanınan okul” statüsüne geçiyor.

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