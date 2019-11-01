İAÜ’den: ’ABD Temsilciler Meclisine kınama’

İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu, aldığı bir kararla, geçtiğimiz gün ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen “sözde Ermeni soykırımı” karar tasarısını bir açıklamayla kınadı.

Tarihsel olaylara atıflar

ABD’nin II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine gerçekleştirdiği nükleer saldırı, Vietnam Savaşı, Afganistan ve Irak müdahaleleri gibi tarihsel olaylara atıfta bulunan açıklamada, “Kararın tam da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında alınması ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da gerçekleştirdiği katliamlara ABD’nin sessiz kalması” gibi noktalara da dikkat çekildi.

Tüm topluma “kınayın” çağrısı

Açıklamada ayrıca, kararın tamamen siyasi bir yaklaşım olduğu ifade edilirken, “Bu kararın arkasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikalarının verdiği rahatsızlık olduğu aşikârdır” ifadeleri dikkat çekti. 1915 olaylarının siyasetin değil tarih biliminin konusu olduğu ifade edilen açıklamayla bütün basın yayın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu, kararı kınamaya davet edildi.