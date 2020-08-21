İbadete açılan Kariye Camii nerede? Kariye Camii nasıl gidilir? Kariye Camii tarihi!

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre Kariye Camii Diyanet İşleri Başkanlığına devrediliyor ve ibadete açılıyor. Bir süredir Kariye Müzesi cami oluyor şeklinde haberler yapılıyordu. Karar ile Kariye Camii’nin müze ve müze deposu şeklinde kullanılmasına dair 1945 senesine ait Bakanlar Kurulu kararı Danıştay 19. Dairesi kararıyla iptal edildi. Böylece tekrar Kariye cami oldu . Kariye Camii yeniden ibadete açıldı haberiyle beraber vatandaşlar caminin yerini ve tarihini araştırmaya başladı.

Ayasofya Camii’nin ardından Kariye Camii’nin de ibadete açılmasına karar verildi. 1400 sene önce inşa edilmiş olan ve ilk inşa edildiği zaman kilise olarak kullanılan Kariye Camii , 1511 senesinde cami olmuştu. 1945 senesinde de müze şeklinde kullanıma açılmıştı. Bizans dönemine ait bir tarihi eser olan Kariye Camii’nin ibadete açılma kararının ardından cami ile ilgili araştırma yapılmaya başladı. Kariye Camii nerede sorusunu yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Kariye Camii tarihi ve konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kariye Camii nerede?

Uzun süredir müze olarak kullanılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ibadete açılan cami ile ilgili vatandaşlar Kariye Camii nasıl gidilir sorusuna yanıt arıyor. Kariye Camii ibadete açıldı haberiyle beraber Kariye Camii nerede ile ilgili araştırmalar yapılmaya başladı. İstanbul’daki Karagümrük semtinde ve Edirnekapı bölümünde bulunan cami, Bizans döneminde kilise olarak kullanıldı. İstanbul’un fethi ile beraber ise cami olarak kullanılmaya devam etti. Tarihi bir yapı olan Kariye Camii için ulaşım konusu da merak ediliyor. Oldukça merkezi bir noktada bulunan camiye özel araç ya da toplu taşıma kullanarak ulaşmak mümkün.

Kariye Camii tarihi

Vatandaşlar tarafından yapılan Kariye Camii tarihi araştırmalarında caminin bugüne ulaşan halinin Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılın ikinci yarısında yapılan onarımların sonucu olduğu görülüyor. 6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilmiş olan Kariye Camii 1511 senesinde Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmesiyle beraber Atik Ali Paşa Camii ya da Kariye Camii ismiyle anılmaya başladı. Bundan böyle Kariye Camii olarak bilinecek olan yapının önemi; Bizans İmparatorluğu’nun belirli bir döneminde çok daha fazla arttı. Aynı zamanda yapı 1296 senesindeki büyük depremde de ayakta kalmayı başardı.

Kariye Camii mozaikleri, Atik Ali Paşa Camii’ne dönüştürme çalışmaları sırasında sıva ile kapandı. Camii haline dönüştürülürken ise yalnızca minare ve mihrap eklemesi yapılır tarihi yapının orijinalliğini korumasına özen gösterildi. Şimdi çok sayıda vatandaşlar Kariye Camii ile ilgili araştırmalarının yanı sıra camiyi ziyaret etmek istiyor.

