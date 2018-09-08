HABER

İbadi'den "Basra'daki olaylar silahlı çatışmaya dönüşebilir" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mecliste düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Irak Meclisi, 12 Mayıs genel seçimlerden birinci çıkan Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'daki olaylarla ilgili olağanüstü toplandı.

En yaşlı üye Muhammed Ali Zeyni'nin yönettiği oturuma Başbakan İbadi'nin yanı sıra İçişleri, Savunma, Sağlık, İmar ve İskan ile Su Kaynakları Bakanları da katıldı.

Başbakan İbadi, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı gösterilerin sürdüğü Basra'da halkın taleplerinin meşru olduğunu belirtti. İbadi, bazı meydan okumalarla karşı karşıya bulunduklarını ve bunların bir bölümünün "siyasi" olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı, "Basra'daki olaylarda siyasi alanı güvenlik ve hizmet alanından ayırmalıyız. Anlaşmazlıkların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Kasım el-Araci ise göstericilere müdahalede bulunan ve kamu mallarını koruyamayan güvenlik unsurlarını cezalandıracaklarını ifade etti.

Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali de ordu güçlerinin göstericilere ateş açma yetkisinin olmadığını belirterek, "Ordu, halkın evladıdır." diye konuştu.

- Basra Operasyonlar Komutanı ve Polis Müdürü görevden alındı

Öte yandan olaylar nedeniyle Basra Operasyonlar Komutanlığı ve Basra Polis Teşkilatı'nın başındaki isimler görevden alındı.

Korgeneral Cemil Şamamri'nin yerine Basra Operasyonlar Komutanı olarak Korgeneral Reşid Fileyyih'in atandığı ifade edildi.

Polis Teşkilatı Müdürlüğüne ise Casim es-Saadi'nin yerine Tümgeneral Cafer el-Battat getirildi.

- Basra'daki gösteriler

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra kentinde "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı 8 Temmuz'dan bu yana gösteriler düzenleniyor.

Son günlerde giderek alevlenen gösteriler sırasında dün akşam bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basarak ateşe vermişti. Dünkü gösterilerde 3 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce de devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
İzmir Fuarı'nın açılış konseri Nazan Öncel'denİzmir Fuarı'nın açılış konseri Nazan Öncel'den
40'ın üstünde Türkiye kökenli İsveç vatandaşı, vekillik için yarışıyor40'ın üstünde Türkiye kökenli İsveç vatandaşı, vekillik için yarışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basra Haydar el-İbadi ırak

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

İlginizi Çekebilir

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.