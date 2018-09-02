BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülke halkının çıkarını İran için riske atamayacaklarını söyledi.

İbadi, Bağdat'ta bir grup gazeteciyle yaptığı görüşme sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu Nasır Koalisyonun üyesi ve Başbakanlık adayı için ismi geçen Falih Feyyad'ın koalisyonu temsil etmediğini ifade ederek, "Koalisyon adına siyasi hareketlerde bulunursa kendisine yargı yolunu açarız." dedi.

İbadi, Feyyad'ı hem Milli Güvenlik Müsteşarlığı hem de Haşdi Şabi Başkanlığından azletmişti.

Basra'da yaşanan içme suyundan zehirlenme vakalarının nedenleriyle ilgili inceleme başlatacaklarını kaydeden İbadi, İran'ı işaret ederek, "Komşu ülkenin el-Karvan Nehri'nden Şat'ül Arap'a gelen suyu kesme hakkı yoktur. Bu hususta kendileriyle konuşacağız." dedi.

"İran'ın hükümet kurma sürecindeki müdahalelerine" ilişkin İbadi, "Üzerimizdeki sorumluluk halkımız ve ülkemizin çıkarını ne İran ne de başka komşu ülke için riske atmamayı gerektiriyor." diye konuştu.