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İbadi'den "Haşdi Şabi kararnamesi Peşmerge'ye de uygulansın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: - "Nasr Koalisyonu olarak Başbakan Adil Abdulmehdi'nin aldığı kararları (Haşdi Şabi ile ilgili) destekliyoruz" - "Peşmerge kurumuyla tüm askeri ve yarı askeri yapıların da düzenlenmesi için benzer karar ve talimatların yayımlanması çağrısı yapıyoruz"

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Haşdi Şabi'nin bürolarının kapatılması ve ülke güvenlik mekanizmasına entegre edilmesi uygulamasına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Peşmerge güçlerinin de dahil edilmesini istedi.

Irak Meclisinde yer alan Nasr Koalisyonunun lideri İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, devletin egemenliği ve varlığını güçlendiren adımları desteklediğini belirtti.

Hükümeti döneminde Haşdi Şabi'nin devlet müessesine dahil edilmesi ve milislerin haklarının garantiye alınması yönünde karar aldığını hatırlatan İbadi, bu kararların uygulamaya konulduğu kaydetti.

İbadi, "Nasr Koalisyonu olarak Başbakan Adil Abdulmehdi'nin aldığı kararları (Haşdi Şabi ile ilgili) destekliyoruz. Peşmerge kurumuyla tüm askeri ve yarı askeri yapıların da düzenlenmesi için benzer karar ve talimatların yayımlanması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Devletin gücü ve istikrarının kurumlarıyla askeri yapılarının birliğini gerektirdiğini ifade eden İbadi, şöyle devam etti:

"Herhangi bir askeri yapıyı hükümetin talimatlarından uzak tutumak, devletin dağılması, yönetimin parçalanması ve egemenliğin yok olmasına neden olur."

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Abdulmehdi, pazartesi günü Haşdi Şabi ile ilgili bir dizi talimatın yer aldığı askeri kararname yayımlamıştı.

Kararnamede, "Kentlerde ve onun dışındaki bölgelerde Haşdi Şabi'ye bağlı grupların adını taşıyan tüm bürolar kapatılacak. Haşdi Şabi gruplarına bağlı tüm ekonomik bürolar ve askeri kontrol noktaları da kapatılacak." ifadeleri yer almıştı.

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ırak İbadi

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