BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük’ün merkezi yönetim güçlerince kontrol altına alınmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla, “16 Ekim, tüm ve tek bir Irak için çalışma günüdür. Bu tarihte kimseye saldırıda bulunulmadı.” dedi.
İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ekim'in, "tüm ve tek bir Irak için çalışma günü" olduğunu belirtti.
"Bu tarihte kimseye saldırıda bulunulmadı. Tüm Iraklılara vatandaş gözüyle bakıyoruz.” ifadelerini kullanan İbadi, yeni kurulacak hükümete de seslenerek, yeni hükümetin tüm halkı etnik veya mezhep değil vatandaşlık temelinde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesud Barzani ise yaptığı açıklamada, 16 Ekim 2017’nin kendileri açısından “kara bir gün” olduğunu, Kerkük’ün de işgal altında bulunduğunu savundu.
Irak merkezi yönetim güçleri, 16 Ekim 2017'de Kerkük’te 14 yıllık Peşmerge hakimiyetine son vererek kentte kontrolü sağlamıştı.
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