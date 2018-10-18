HABER

İbadi'den "siyaseti bırakmıyorum" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

İbadi'den "siyaseti bırakmıyorum" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta görevini kısa süre içinde devretmeye hazırlanan Başbakan Haydar el-İbadi siyaseti bırakmayacağını açıkladı.

Irak Meclisi'nde 42 sandalyesi bulunan Nasır Koalisyonu'nun lideri İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, başbakanlıktan ayrılmasıyla siyaseti bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

İbadi, açıklamasında, "Bundan sonraki mevki ve görevim ne olursa olsun siyaseti bırakmayacağımı duyuruyorum. Devletin birliği ve egemenliğini koruyup devlet müessesesinin sağlam şekilde kalkındırılmasına katkı sağlayacağına inandığımız Nasır Koalisyonu'nun programını önemsiyorum. Gelecek dönemdeki tek seçimim, milletvekilliği ve meclis dışındaki siyasi faaliyetlerim olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümette bakanlık talebinde bulunmadıklarını vurgulayan İbadi, ancak kendisine görev teklif edilirse Nasır Koalisyonu'nun siyasi vizyonuyla uyuşması hâlinde kabul edebileceğini belirtti.

- İbadi'ye Dışişleri Bakanlığı teklifi

Öte yandan siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, yeni hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Adil Abdulmehdi, İbadi'ye kabinede Dışişleri Bakanı olarak yer almasını teklif etti.

Siyasi kaynaklar, İbadi'nin söz konusu teklifi değerlendirme aşamasında olduğunu kaydediyor.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de hükümeti kurma görevini bağımsız Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi'ye vermişti. Siyasi gruplarla görüşmelerini sürdüren Abdulmehdi'nin yeni kabineyi haftaya açıklaması bekleniyor.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Ümraniye-Çekmeköy metro hattı 21 Ekim'de açılıyorÜmraniye-Çekmeköy metro hattı 21 Ekim'de açılıyor
Ada'da taraflar Cuma günü bir araya gelecek (2)Ada'da taraflar Cuma günü bir araya gelecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haydar el-İbadi ırak Nasır Koalisyonu

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.