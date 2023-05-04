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IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altınından oluyordu 'Elleri ve sesi titriyordu'

04.05.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki dolandırıcılık olayı kuyumcunun dikkati sayesinde önlendi. Telefon dolandırıcılarının ağına düşen vatandaşı, altınlarını bozdurmak isterken durumu anlayan kuyumcu kurtardı. Kuyumcu, olayda yarım saat önce başka bir dolandırıcılık olayının yaşandığını, polisin de kendilerine bir IBAN numarası gösterdiğini söyleyip aklında tuttuğu o numaranın, müşterinin gösterdiği ve altınların karşılığı olan 150 bin TL'nin gönderilmesini istediği numarayla aynı olduğunu fark ettiğini anlattı.

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altınından oluyordu 'Elleri ve sesi titriyordu'

Kastamonu il merkezi Belediye Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu mağazasına giden vatandaş, 3 tane bilezik, 1 adet büyük altın ve 1 çift küpe bozdurmak istedi. Kuyumcu mağazasında görevli Mustafa Kara, altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşa altınları neden bozdurmak istediğini söyledi. Tedirgin davranışlar sergileyen şahsın dolandırılıyor olabileceğinden şüphelenen Kara, altınlar karşılığında 150 bin TL’lik tutarı teslim etti.

PARALARIN IBAN NUMARASINA YATIRILMASINI İSTEDİ

Yaklaşık 5 dakika sonra tekrar kuyumcuya gelen şahıs, elinde bir kağıda yazılı IBAN numarasına paraların yatırılmasını talep etti. Şahsın telaşlı ve şüpheli hareketlerinden kuşkulanan kuyumcu Mustafa Kara, polis ekiplerini aradı. Kuyumcuya gelen polis ekipleri, şahsın telefon dolandırıcılarına para yatırmak üzere olduğunu anladı.

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KUYUMCUNUN DİKKATİ, DOLANDIRICILARA 150 BİN TL GÖNDERMESİNİ ÖNLEDİ

Kuyumcunun dikkati sayesinde şahıs, telefon dolandırıcılarına 150 bin TL göndermeden önlenmiş oldu.

Kuyumcuya altınlarını bozdurmak için gelen şahsın, telaşlı ve panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın altınları bozdurduğu ve parasını alıp dükkandan ayrıldığı görülüyor.

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"MÜŞTERİMİZİN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİM"

17 yıldır kuyumcuda çalıştığını söyleyen Mustafa Kara, “Severek yaptığım bir meslek. Dün öğle sıralarında bir müşterimiz geldi. Altın bozdurmak istediğini söyledi bizlere. Daha sonrasında üç tane bilezik, bir adet büyük altın, bir çift küpe getirdi. Bunları hesapladığımda toplamda 154 bin 455 TL para tuttu. Müşterimize ne almak istediğini sorduk. Damadım araba alacak, benden para istedi, ona göndereceğim dedi. Daha sonra ben müşterimizin hareketlerinden şüphelendim. Panik halindeydi. Elleri, sesi titriyordu. Biz müşterimize parasını verdik. Müşterimiz dükkandan gittikten sonra yaklaşık 5 dakika sonra tekrar geri geldi. Paranın bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Elinde yazılı bir kağıt vardı. Tamam diyerek biz de müşterimizi bir süre beklettik. Bu olaydan yaklaşık yarım saat öncesinde de başka bir dolandırıcılık olayı yaşanmış. 50 yaşlarında bir kadına, savcılıktan aradıklarını söyleyip altınlarını bozdurmuşlar. Kadın da telaşa kapılıp altınlarını bozdurmuş ve maalesef 73 bin TL’sini dolandırıcılara göndermiş." dedi.

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"POLİSLERİN GÖSTERDİĞİ IBAN NUMARASIYLA AYNI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİM"

Kara, "O arada polisler gelmişti bizlerin yanına. Polisler bize bir IBAN numarası göstermişti. Polislerin bana gösterdiği IBAN numarası benim aklımda kaldı. Altınlarını bozdurmak için dükkanımıza gelen müşterimiz de aynı IBAN numarasını gösterince ben de şüphelendim. Müşterimizin hareketlerinden olsun, IBAN numarasından olsun şüphelendim. Müşterimizi oturtup polisleri aradık hemen. Sağ olsun polisler de hemen dükkanımıza gelerek yaptıkları inceleme sonrasında olayın dolandırıcılık olayı olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.

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"150 BİN TL TALEP ETMİŞ, KUYUMCU SORARSA 'DAMADIM ARABA ALACAK' DE DİYE TEMBİHLEMİŞ"

Kara "Vatandaştan 150 bin TL talep edilmiş, karşı taraf ya da telefondaki kişi polis ya da kuyumcu sorarsa damadım araba alacak, ona para göndereceğim şeklinde de diye tembihlenmiş. Müşterimiz de tamamen karşı tarafından dediklerini yapmaya başlamış. Allah’a şükürler olsun vatandaşımızın 150 bin TL’sini kurtardık. Vatandaşımız da biz de mutlu olduk. Görevimizin gereğini yaptığımızı düşünüyorum. Buradan ayrıca uyarıda bulunmak istiyorum. Savcılıktan arıyoruz, polis ya da jandarmadan arıyoruz diyen kişilere itibar etmeyiniz. Çünkü savcılık ya da polis ya da jandarma sizden para istemez. Bizler de buralarda elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama bazen kaçırdıklarımız olabiliyor, lütfen daha dikkatli olalım” dedi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Kastamonu Altın dolandırıcı

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