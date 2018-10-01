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İBB 2018-2019 kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 22:45 | Son Güncelleme

İBB 2018- 2019 kültür sanat sezonu, kültür ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda açıldı - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Tarihinde olduğu gibi çığır açan eserleri ortaya koyan bir İstanbul hayalimiz var. Geçmişe baktığımızda bunlar var. Bu ideali gerçekleştirebilmek adına da aslında kendi hikayemiz anlatılmalı diyoruz. Kendi memleketimizin hissiyatını yansıtmayan bir eser başka ruhlara dokunamaz diyoruz. İlhamı kendi köklerinden almayan bir eserin evrensel olma imkanı yok diye düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2018- 2019 kültür sanat sezonu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programla açıldı.

Kültür sanat dünyasından birçok ismin bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, kültür ve sanatın hayatın ruhunu ve temelini oluşturduğunu söyledi.

Uysal, bir şehrin ruhunun da kültür sanattan oluştuğuna işaret ederek, "Kültür ve sanat bir şehir birikimi olarak doğar ve nihayetinde bir medeniyeti inşa eder. İstanbul da malum yıllarca birçok medeniyete başkentlik yapmıştır." dedi.

Türkiye'de kültür sanattan bahsedildiğinde diğer şehirler arasında İstanbul'un bir adım öne çıktığının altını çizen Uysal, şöyle devam etti:

"İstanbul aslında kültür ve sanatın şah damarıdır. Dolayısıyla kültür ve sanata yön veren ne varsa İstanbul'da doğuyor diyebiliriz. Tarihinde olduğu gibi çığır açan eserleri ortaya koyan bir İstanbul hayalimiz var. Geçmişe baktığımızda bunlar var. Bu ideali gerçekleştirebilmek adına da aslında kendi hikayemiz anlatılmalı diyoruz. Kendi memleketimizin hissiyatını yansıtmayan bir eser başka ruhlara dokunamaz diyoruz. İlhamı kendi köklerinden almayan bir eserin evrensel olma imkanı yok diye düşünüyoruz."

Mevlüt Uysal, bu coğrafyadaki idealleri yansıtacak, aynı zamanda insanlığın ortak arayışlarına cevap verecek eserlerin üretilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İşte bu yüzden köklü bir geçmişe sahip medeniyetimize yeni bir ruh verecek kültür sanat için, aklı ve gönlü bu topraklarda olan sanatçıların hissiyatına ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu beklentinin bir hayal olmadığını dile getiren Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde bugün birçok alanda başlatılan yerli ve milli seferberliği, kültür ve sanat alanında neden olmasın ? Ben bu cevherin bütün sanatçılarımızda aslında var olduğunu düşünüyorum. Birçok alanda yapılanlarla kalkınmamızın hızı artarken bu çabanın kültür ve sanatta da yer bulması desteklenmesi gerekiyor."

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- "Geçtiğimiz sezon 3 bin 422 etkinliğe ev sahipliği yaptık"

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran ise bu yıl İstanbul'daki 15 kültür merkezine 3 tane daha eklendiğini belirterek, "10'a çıkan tiyatro salonlarımızla, hedeflerimizi yükselterek sezona başlıyoruz. Şehir Tiyatrolarımızda 45 olan oyun sayımızı 63'e çıkarıyoruz. Geçen sezon yaklaşık 600 bin izleyici sayımızı bu yıl bu sezon inşallah 1 milyona ulaştırmayı hedefledik. Belediye başkanımızın talimatı ile İstanbul'un 39 ilçesinde ulaşamadığımız bir nokta bırakmayacağız." diye konuştu.

Duran, CRR'nin de 2019 yılında 30'uncu yılını dolduracağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ulusal ve uluslararası pek çok sanatçıyı ağırlayan CRR salonu yılda ortalama 130 konserle, 50 bin izleyiciyle buluşuyor. Yaz aylarında Açık Hava Harbiye Konserlerinin yanında, yaz neşesi adıyla 57 noktada 225 sanatçıyla istanbulluları buluşturduk. Yazı ve karikatür atölyeleri, seminerler, söyleşiler, sergiler, konserler, tiyatrolar olmak üzere geçtiğimiz sezon Daire Başkanlığı olarak 3 bin 422 etkinliğe ev sahipliği yaptık." şeklinde konuştu.

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- Programdan detaylar

Sezon açılışına özel CRR önündeki Darülbedayi Caddesi'nde kurulan tünelde martı figürlerinin yanı sıra Hilmi Şahenk arşivinden seçilen siyah-beyaz İstanbul fotoğrafları yer aldı.

CRR'nin fuaye alanında ise Atatürk Kitaplığı Arşivi'nden 1800'lü yıllara ait 15 gravür sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Fuaye alanında ayrıca Şef Nail Yavuzoğlu'nun yönetiminde CRR Quarted ve CRR Big Band müzikseverlerle buluştu.

Sunuculuğunu İbrahim Sadri'nin üstlendiği programda, "Heredot Cevdet" karakterini Türk izleyicisine kazandıran Hasan Kaçan da, İstanbul'a dair hikayeler anlattı.

Gecede, İBB Orkestralar Müdürlüğü'nün Türk Sanat Müziği Topluluğu "Ah Güzel İstanbul" başlıklı dinletiyi katılımcılara sundu.

Dinletinin ardından Şehir Tiyatroları emektarlarından Zihni Göktay, Nilgün Kasapoğlu, Gül Akelli, Selma Kutluğ, Funda Postacı, Vildan Gürelman, Rıdvan Çelebi, Zeki Yıldırım, Metin Çoban gibi isimlerin sahne aldığı, "İçinde İstanbul Olsun" başlıklı tiyatro oyunu sahnelendi.

Açılışa, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur ve Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner'in yanı sıra aralarında Orhan Gencebay, Yavuz Seçkin, Nur Ertürk, Nadide Sultan, Yavuz Bingöl, Mesut Uçakan, İhsan Kabil, Serkan Çağrı, İsmail Güneş, Emel Sayın, Ahmet Selçuk İlkan ve Yusuf Güney'in bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

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İBB kültür sanat sezonu Kültür Sanat Mevlüt Uysal

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