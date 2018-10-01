İBB 2018-2019 kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2018- 2019 kültür sanat sezonu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programla açıldı.

Kültür sanat dünyasından birçok ismin bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, kültür ve sanatın hayatın ruhunu ve temelini oluşturduğunu söyledi.

Uysal, bir şehrin ruhunun da kültür sanattan oluştuğuna işaret ederek, "Kültür ve sanat bir şehir birikimi olarak doğar ve nihayetinde bir medeniyeti inşa eder. İstanbul da malum yıllarca birçok medeniyete başkentlik yapmıştır." dedi.

Türkiye'de kültür sanattan bahsedildiğinde diğer şehirler arasında İstanbul'un bir adım öne çıktığının altını çizen Uysal, şöyle devam etti:

"İstanbul aslında kültür ve sanatın şah damarıdır. Dolayısıyla kültür ve sanata yön veren ne varsa İstanbul'da doğuyor diyebiliriz. Tarihinde olduğu gibi çığır açan eserleri ortaya koyan bir İstanbul hayalimiz var. Geçmişe baktığımızda bunlar var. Bu ideali gerçekleştirebilmek adına da aslında kendi hikayemiz anlatılmalı diyoruz. Kendi memleketimizin hissiyatını yansıtmayan bir eser başka ruhlara dokunamaz diyoruz. İlhamı kendi köklerinden almayan bir eserin evrensel olma imkanı yok diye düşünüyoruz."