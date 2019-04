İBB 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi

"Bu şehrin her yönüyle akılla yaşayan bir organizma gibi yaratıcı ve bir olmasını istiyoruz. Burası tüm imkanlarıyla bir şehir değilse, gerçekten o şehirde mutluluk değil mutsuzluk konuşur. Şehirlerde ortaya konulan mutluluk, ülke için de iyi oluyor. Dönem dönem birbirimizi yaraladığımız süreci yönetmeye kalktığımızda yaptığımızdan utanmamız gerekir. O bakımdan ben İstanbul'a yeni nesil bir siyaset anlayışının hakim olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her sesi dinleyelim. Burada ne ideoloji ne siyasi görüşten bahsettim. Yeni nesil demokrasinin olduğu bir şehir istiyoruz."

Göksu, şunları kaydetti:

"Sayın başkan çok şanslı. Eğer İzmir'i almaya kalkmış olsaydı işi çok kötüydü. Bir şansızlığı var. O da İstanbul gibi bir markayı almaya gayret ediyor. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, milletin yetki vermiş olduğu insanlar olarak, İmamoğlu'nun İstanbullulara verdiği taahhütleri burada. İstanbulluların, bu taahhütlerin her bir maddesinin takipçisi olacağımızı ve bunların ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda, her türlü çalışmayı yapacağımızı bilmelerini isterim. İstanbulluları her türlü hizmetine koşma konusunda, elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Merak etmeyin bu şarkı burada bitmeyecek."

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ise İstanbul ve merkezi hükümetin AK Parti'de olduğu söylenilerek İBB meclisinde bir başarısızlık hikayesi anlatıldığını iddia etti.

Marmaray ile ilgili hiç protesto yaşanmadığını, kimsenin yapılan iyi işlere itiraz etmediğini anlatan Subaşı, "Projelerimiz böyle gelsin. AK Parti grubunun eleştirileri alınsın. Hep birlikte kafa yoralım. Varsa bir eleştiri konusu meslek odalarına soralım. Onlar da katılsın." dedi.