İBB açıkladı! Yüzde 248,5 arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Haziran 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni'nde açıkladı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve sonrası ile Nisan, Mayıs ve Haziran ayı değerleri karşılaştırıldı.

YOLCULUK SAYISI, HAZİRAN'DA YÜZDE 36 ARTTI

1-5 Haziran tarihleri arasında ortalama 2 milyon 625 bin 455 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 22-26 Haziran tarihleri arasında yüzde 26,9 artarak 3 milyon 331 bin 534 oldu. Yolculuk sayısı, 30 Haziran tarihinde, yüzde 36 artışla 3 milyon 569 bin 764'e yükseldi. 60 yaş üstü yolcularda ise artış oranı yüzde 145 oldu.

MARTA GÖRE GÜNLÜK YOLCU SAYISI YÜZDE 248,5 ARTTI

Kovid-19 tespitinden sonraki 31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk 1 milyon 24 bin 248 iken bu sayı, 30 Haziran itibari ile yüzde 248,5'lik bir artışla 3 milyon 569 bin 764'e yükseldi.

EN FAZLA OTOBÜS KULLANILDI

Haziran ayında, yolcuların yüzde 49,2'si otobüsü, yüzde 27,8'i metro-tramvayı, yüzde 13,2'si metrobüs'ü, yüzde 6,6'sı Marmaray'ı ve yüzde 3,2'si ise denizyolunu tercih etti.

ARAÇ HAREKETLİLİĞİ EN FAZLA 15.00 - 18.00 SAATLERİ ARASINDA

Sokağa çıkmanın yasak olmadığı günlerde, en yoğun araç hareketliliği genellikle 15.00-17.00; yasağın uygulandığı günlerde ise 17.00-19.00 saatleri arasında yaşandı.