HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İBB acil durumlar için İHA satın alacak

İBB acil durumlar için İHA satın alacak

14.12.2024 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) acil durumlarda kullanılmak üzere İHA satın alacak. 35 milyon lira kaynak ayrılan proje kapsamında alınacak İHA'nın afet anında lojistik destek sağlamak, enkazda canlı aramak gibi kritik konularda hizmet vermesi düşünülüyor.

İBB acil durumlar için İHA satın alacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl bir İHA alan İBB, daha gelişmiş ve kapasitesi daha yüksek yeni İHA alımını 2025 yatırım programına koydu.nAfet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğüne (AKOM) alınacak yeni İHA için 35 milyon lira kaynak ayrıldı.

112

ACİL DURUMLAR İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

Geçen yıl alınan İHA'nın yük taşıma kapasitesi 14 kilogramken, yeni alınacak olanın yük taşıma kapasitesi 25 kilogram olacak.

Satın alınacak İHA, afet sonrası hasar tespiti, arama kurtarma ve lojistik destek çalışmaları ile acil durumlarda çok yönlü platform olarak hizmet verecek.

Termal, yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliği olan kameraları bulunan İHA'nın kendi sisteminden gelen görüntü ve bilgiler, İtfaiye Bilgi Sistemi ve Afet Yönetim Bilgi Sistemi ile (AKOMAYS) entegre çalışacak.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İHA ibb
En Çok Okunan Haberler
Çilli Bom ile ünlenmişti! 5 kişiyle defnedildi

Çilli Bom ile ünlenmişti! 5 kişiyle defnedildi

Aylarca yoğun bakımda kaldı, kilo verdi! Son hali ortaya çıktı

Aylarca yoğun bakımda kaldı, kilo verdi! Son hali ortaya çıktı

Suriye'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Rusya çekiliyor mu?

Suriye'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Rusya çekiliyor mu?

12 yıl sonra Suriye'de tarihi gün! Şam Büyükelçiliği yeniden açılıyor...

12 yıl sonra Suriye'de tarihi gün! Şam Büyükelçiliği yeniden açılıyor...

Ölüm direksiyon başında yakaladı! Son anları kameraya yansıdı

Ölüm direksiyon başında yakaladı! Son anları kameraya yansıdı

Filistin, Lübnan, Suriye... Her şey bir yılda oldu, sırada İran mı var?

Filistin, Lübnan, Suriye... Her şey bir yılda oldu, sırada İran mı var?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.