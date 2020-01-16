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  4. İBB Adalar'daki faytonları yaklaşık 70 milyon liraya satın alıyor

İBB Adalar'daki faytonları yaklaşık 70 milyon liraya satın alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira karşılığında satın alacak.

İBB Adalar'daki faytonları yaklaşık 70 milyon liraya satın alıyor

İBB'nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü.

Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme gelecek.

Rapora göre İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını satın alacak. Plaka başına 250 bin lira ödenecek. İBB satın alma için 69 milyon 250 bin lira ödeyecek.

Ayrıca kimlik belgeli atlar da 4 bin lira karşılığında satın alınacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi İBB Adalar fayton

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