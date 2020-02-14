İBB Adalar'daki faytonları yasaklamıştı! Yeni gelişme

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB'nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB, bu hafta itibarıyla atları ve faytonları satın almaya başladı. At ve fayton sahipleri belgeleri İBB tarafından oluşturulan heyete teslim ediyor. Satın alma işlemi getirilen belgeler karşılığında yapılıyor. İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödeyecek. Fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödenecek.

KARANTİNA SÜRECİ DEVAM EDİYOR



Satın alınan atlar önce Büyükada'daki karantina ahırı bölgesine kurulan dört çadıra alınacak. Çadırlarda toplanan atlar ardından adadan tahliye edilecek. Atların karada götürülecekleri alanlara ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Büyükada'daki İSPARK ahırında ise karantina süreci devam ediyor. Ruam hastalığı tespit edilmeyen atlar belirli aralıklarla görevli seyisler tarafından dışarı çıkarılıyor. Dışarı çıkarılan atlara spor yaptırılıyor.