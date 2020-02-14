HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Adalar'daki faytonları yasaklamıştı! Yeni gelişme

İBB Adalar'daki faytonları yasaklamıştı! Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 10:25 | Son Güncelleme

Adalar'da ruam hastalığı sonrası faytonların yasaklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve faytonları satın almaya başladı.

İBB Adalar'daki faytonları yasaklamıştı! Yeni gelişme

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB'nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB, bu hafta itibarıyla atları ve faytonları satın almaya başladı. At ve fayton sahipleri belgeleri İBB tarafından oluşturulan heyete teslim ediyor. Satın alma işlemi getirilen belgeler karşılığında yapılıyor. İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödeyecek. Fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödenecek.

KARANTİNA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Satın alınan atlar önce Büyükada'daki karantina ahırı bölgesine kurulan dört çadıra alınacak. Çadırlarda toplanan atlar ardından adadan tahliye edilecek. Atların karada götürülecekleri alanlara ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Büyükada'daki İSPARK ahırında ise karantina süreci devam ediyor. Ruam hastalığı tespit edilmeyen atlar belirli aralıklarla görevli seyisler tarafından dışarı çıkarılıyor. Dışarı çıkarılan atlara spor yaptırılıyor.

BAŞIBOŞ ATLAR ÇADIRA GETİRİLDİ

Adalar'da faytonların durdurulması kararı sonrası ormanlık alanda başıboş atlar olduğu görülmüştü. Birkaç gün önce Büyükada'da başıboş şekilde bulunan üç at, ekipler tarafından kurulan çadıra getirildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Adalar'da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçlarla yapılacak. Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme! Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB Adalar fayton

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur geliyor

Son dakika '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında iddianame tamamlandı

'7 Şubat MİT kumpası'nda iddianame tamamlandı

Ordu'da işçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı

Ordu'da işçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı

Son dakika: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya gelecek

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!

Van'da rekor yağış! Kar kalınlığı son 26 yılı geride bıraktı

Van'da rekor yağış! Kar kalınlığı son 26 yılı geride bıraktı

Kadıköy'deki çekici kazası çok konuşulmuştu! İkinci şoku yaşadı

Kadıköy'deki çekici kazası çok konuşulmuştu! İkinci şoku yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.