İBB, Adalar'daki faytonların plakalarını ve atları satın alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını ve atları satın alacak.

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve İstanbul Valiliğinin aldığı kararla 3 ay süreyle fayton kullanımının yasaklamasının ardından konu İBB Meclisi'ne geldi.

Hukuk-Plan ve Bütçe-Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonlarının ortak raporuna göre, İBB tescilli fayton plakalarını ve atları satın alacak.

Komisyon, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün raporunu inceleyerek İl Trafik Komisyonu kararı uyarınca Adalar Belediyesi tarafından tescil edilen ve taşımacılıkta kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 tescilli fayton plakasını, adedinin 250 bin TL bedelle alınması yönünde görüş bildirdi.

Ayrıca kimlik belgesi olan atlar da at başına 4 bin TL bedelle Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınacak. Ancak satın alınacak sayı fayton başına en fazla 6 atla sınırlandırıldı.

Müdürlük yazısı ve komisyonun olumlu görüşüyle meclise sevk edilen rapora göre, Adalar'da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılacak.