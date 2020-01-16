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  4. İBB, Adalar'daki faytonların plakalarını ve atları satın alacak

İBB, Adalar'daki faytonların plakalarını ve atları satın alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen karar çerçevesinde, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödenecek - Adalar'da ulaşımın UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla sağlanması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını ve atları satın alacak.

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve İstanbul Valiliğinin aldığı kararla 3 ay süreyle fayton kullanımının yasaklamasının ardından konu İBB Meclisi'ne geldi.

Hukuk-Plan ve Bütçe-Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonlarının ortak raporuna göre, İBB tescilli fayton plakalarını ve atları satın alacak.

Komisyon, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün raporunu inceleyerek İl Trafik Komisyonu kararı uyarınca Adalar Belediyesi tarafından tescil edilen ve taşımacılıkta kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 tescilli fayton plakasını, adedinin 250 bin TL bedelle alınması yönünde görüş bildirdi.

Ayrıca kimlik belgesi olan atlar da at başına 4 bin TL bedelle Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınacak. Ancak satın alınacak sayı fayton başına en fazla 6 atla sınırlandırıldı.

Müdürlük yazısı ve komisyonun olumlu görüşüyle meclise sevk edilen rapora göre, Adalar'da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılacak.

Mecliste CHP grubunun plaka ücretlerinin 300 bin TL olması şeklindeki teklifi, AK Parti'liler tarafından da uygun görülmesi üzerine teklif değiştirilerek oylandı.

Karar oy birliği ile kabul edilirken İBB fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödeyecek.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, karar sonrası kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Meclis başkanı Gümüşdağ'ın "Sembolik de olsa fayton olmayacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Gül, "O sonraki aşama. Burada ulaşım aracı olarak fayton olmayacak. Ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak." diye konuştu.

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