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İBB Adayı Binali Yıldırım, Silivri’de Cumhur İttifakı Adayı için destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Silivri’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Silivri’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Yıldırım, ilçede Silivri Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Volkan Yılmaz için destek istedi.
Programına Silivri Terminali’nde başlayan Binali Yıldırım, taksici esnaflarıyla bir araya geldi. Taksici esnafının taleplerini dinleyen Yıldırım, ticari bir taksinin direksiyonuna geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.Yıldırım ve beraberindekiler Silivri Terminali karşısında bulunan Kız İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerinin tezahüratlarına kayıtsız kalmayarak yanlarına gitti. Kız öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, daha sonra AK Parti Silivri ilçe teşkilatı önünde partililere hitap etti.
Yıldırım, “İstanbul’un çiçeğini, başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde Silivri’de, çiçekçilik köyü var. Şimdi onu geliştireceğiz, bütün İstanbul’u süsleyecek çiçekleri de Silivri’den almış olacağız. Bu işten dolayı 4 bin kişi iş sahibi olacak”dedi.
İstanbul’da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetlere eriştirecek kadroların hazır olduğunu söyleyen Yıldırım, mevcut belediye başkanına atıfta bulunarak " Bazıları diyor ki Silivri’de huzur var. Silivri’de huzur elbette olacak, bu bir lütuf mu, Silivri’de 2003-2004’te huzur yok muydu? Hüseyin Turan’ın hizmetleri unutulur mu, çünkü o gönül belediyeciliği yaptı, gönüllere girdi. Şimdi de Volkan Yılmaz aynı şekilde onun bıraktığı yerden bütün bu hizmetleri yapacak. Biz de onun yanında olacağız" şeklinde konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yaptığı konuşmanın ardında önce AK Parti ilçe teşkilatını daha sonrada MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Yıldırım’ın programı Silivri sahilindeki balıkçı esnafı ziyareti ve İş adamları ile hazırlanan salon programıyla devam etti.

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